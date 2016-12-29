القاهرة - سامي عبدالفتاح

يضع الليلة فريقا الاهلي والزمالك، علامة مهمة في طريق المنافسة على بطولة الدوري، عندما يلتقي القطبان على ستاد بتروسبورت، في القمة رقم 113 ضمن الجولة الـ 17 لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم، وهي المواجهة الأولى التي ستجمع بين المدربين حسام البدري ومحمد حلمي، رغم انهما سبق ان قادا الفريقين الكبيرين عدة مرات، الا انهما لم يلتقيا وجها لوجه قبل مباراة اليوم، التي تأتي أهميتها في حساباتها المهمة في سباق القمة والبطولة، حيث يتصدر الاهلي برصيد 42 نقطة، بينما الزمالك في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، أي ان الفارق 8 نقاط، الا ان للزمالك مباراتين مؤجلتين، بست نقاط، لو فاز بهما لضاق الفارق جدا.

ومن هنا تأتي اهمية النقاط الثلاث لمباراة اليوم، لأنها ستحدث الفارق الحقيقي للفائز.

ويدير اللقاء الطاقم المجري بقيادة فيكتور كاساي حكم الساحة، وجابور ايروس المساعد الأول، وجورجي رينج المساعد الثاني، وآدم فاركس الحكم الرابع.

ويدير كاساي البالغ من العمر 40 عاما القمة المصرية للمرة الثانية، حيث سبق له إدارة مباراة الدور الاول في الموسم الماضي وبالتحديد في فبراير 2015.

وأكد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب أنه سيحضر المباراة بستاد بتروسبورت برفقة الجهاز الفني المعاون لمتابعة اللاعبين الدوليين في الفريقين والاطمئنان على مستواهم.

وبات واضحا أن لقاء القمة سيؤثر بشكل مباشر في تشكيل المنتخب المصري في كأس أفريقيا، وسيكون له دور كبير في اختيارات اللاعبين على ضوء أدائهم ومستواهم في تلك المباراة، وربما في تحديد من سيشارك منهم في مباريات البطولة الأفريقية.

استعدادات القطبين استقر المدير الفني للزمالك محمد حلمي على خوض مباراة الأهلي، بمثلث هجومي قاعدته محمود عبدالرازق «شيكابالا» وأمامه باسم مرسي، والمفاضلة بين النيجيري ستانلي ومحمد إبراهيم.

وشارك مرسي في التدريبات الأخيرة، حتى وصل إلى الجاهزية الفنية لقيادة هجوم الفريق بالقمة.وانهى الأهلي بقيادة حسام البدري استعداداته للمواجهة في معسكر مبكر لإبعادهم عن أي أمور قد تفقدهم التركيز المطلوب.ووضع البدري خطته على إيقاف خطورة ثلاثي الأبيض المتمثلة في باسم مرسي وأيمن حفني و«شيكابالا».

كما شاهد لاعبو الاهلي آخر مباراتين للزمالك أمام الانتاج الحربي والشرقية بالدوري، لتوزيع الأدوار والتكليفات على لاعبي الأهلي.

وطلب البدري من الثلاثي حسام عاشور واحمد فتحي وحسام غالي بالضغط من العمق مع الانطلاقات السريعة واللعب على الكرات المرتدة، ونال الثنائي محمد نجيب وسعد سمير نصيب الأسد من نصائح الجهاز الفني المتمثلة في الربط الجيد أمام مرمى شريف اكرامي وعدم التقدم للأمام إلا للضرورة القصوى كونهما يشاركان بشكل أساسي بعد إصابة رامي ربيعة واحمد حجازي.

عقدة الأهلي يرتبط ملعب «بتروسبورت»، الذي يستضيف قمة الزمالك بذكريات جيدة للقلعة البيضاء، بينما يمثل ما يشبه العقدة للفريق الأحمر.

ويعتبر بتروسبورت الملعب المفضل للزمالك سواء في مواجهات القمة، حيث شهد انتصاره على الأهلي لأول مرة منذ فترة طويلة في نهائي الكأس، أو حتى في مباريات الدوري أمام باقي الفرق.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز على هذا الملعب في لقاءات القمة، ما جعل جماهيره يعتبرونه فألا سيئا على الفريق، حيث فشل الأهلي في الفوز على الزمالك مرتين في «بتروسبورت»، فتعادل مرة في الدوري، وخسر في نهائي الكأس.

كاساي حكماً للمباراة

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، لاتفاق نهائي مع الحكم المجري الشهير فيكتور كاساي لإدارة مباراة القمة المرتقبة التي تجمع بين فريقي الزمالك والأهلي.

وجرت اتصالات مكثفة مع كاساي وتم إقناع الحكم المجري بإدارة لقاء الكلاسيكو في الدوري المصري بعد مفاوضات قوية قادها مسؤولو اتحاد الكرة. وأوضحت المصادر، أن تكلفة إدارة الكلاسيكو المصري تصل أكثر من نصف مليون جنيه.

وكان فريقا الأهلي والزمالك قد رفضا تماما تعيين حكام مصريين أو عرب لإدارة اللقاء.

منصور: ننتظر الموافقة على حضور 600 مشجع

طالب رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وزير الداخلية المصري بالسماح لعدد من محبي وعشاق جماهير الأهلي والزمالك حضور مباراة القمة اليوم في ختام مباريات الدور الأول للدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

وشدد منصور خلال تصريحاته التلفزيونية على أن عددا كبيرا من لاعبي الفريقين القدامي يرغبون في حضور المباراة.

وأكد أنه اتفق مع مسؤولي النادي الأهلي على السماح لـ 700 شخص لحضور مباراة القمة وتحدث مع محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء وتم الاتفاق على حضور 300 شخص من أعضاء الجمعية العمومية بالأهلي ومثلهم من الزمالك بالإضافة للسماح لـ 100 صحافي بالحضور لتغطية فعاليات اللقاء. وتابع: «حصلت على موافقة خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة على الاقتراح بحضور 700 شخص إلا أنه يتبقى الحصول على موافقة مدير أمن القاهرة».

واستقبل منصور، مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان بمقر القلعة البيضاء وقاموا بجولة تفقدية لمشاهدة الطفرة الإنشائية التي حدثت داخل الزمالك.

الإصابة تبعد «جنش» عن المواجهة

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي، أن سبب خروج اللاعب محمود عبد الرحيم «جنش» من قائمة مباراة النادي الأهلي لشكوى اللاعب من الألم في العضلة الخلفية.

وكان الفريق استأنف تدريباته الجماعية اول من امس على ملعب الدفاع الجوي، وشهد التدريب وجود جميع اللاعبين، وحرص محمد حلمي المدير الفني للفريق، على تنفيذ عدد من الجمل الفنية المنتظر تطبيقها في المباراة.

وشارك ثنائي الفريق أيمن حفني وباسم مرسي في التدريبات بشكل طبيعي، وبات اللاعبان جاهزين للمباراة، وكان حفني يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، في حين كان مرسي يشكو من إصابة في العضلة الضامة.