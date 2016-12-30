بيروت ـ ناجي شربل

بدأ العد التنازلي لانتخابات اللجنة الاولمبية اللبنانية المقررة في 21 يناير المقبل بعد الانتهاء من انجاز انتخابات اللجان الادارية للاتحادات الرياضية، عدا اتحاد كرة القدم المرتبطة انتخاباته بروزنامة «فيفا».

وما لم تحصل مفاجآت، فإن الاستحقاق الاولمبي سينجز بهدوء بعيدا من الصخب، تحت شعار «بقاء الامور على ما هي عليه الآن»، واستمرار رئيس اللجنة رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة في منصبه لولاية جديدة بالتزكية، اسوة بما فعله في اتحاده لولاية ثانية تواليا بالتزكية.

وسيطاول التعديل عددا محدودا من ممثلي الاتحادات في اللجنة.

اما اللافت، فهو قطع الطريق على رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا الذي عاد الى منصبه بعد انتخابات صاخبة في 15 ديسمبر الماضي، علما ان كاخيا كان تعهد الوقوف خلف همام لولاية اولمبية جديدة.

الا ان معلومات خاصة بـ«الأنباء» تحدثت عن رفض من غالبية اعضاء اللجنة الادارية لاتحاد كرة السلة بترشيح كاخيا لعضوية المكتب التنفيذي للجنة، وفاء لالتزامات سابقة من الأندية التي ينتمي اليها الاعضاء، بحصر تمثيل اتحادي كرة السلة والكرة الطائرة بهمام.

وكان كاخيا أسر لـ«الأنباء» بأن قراره الترشح لعضوية تنفيذية الاولمبية من عدمه، متروك للرئيس الحالي للجنة، وبالتالي فهو يؤثر الانصراف الى ادارة شؤون اتحاده، والتصدي لباكورة الاستحقاقات الخاصة بمنتخب الرجال، المدعو الى خوض تصفيات تأهيلية لبطولة العالم بنظام جديد، ومع مشاركة المنتخب الأسترالي في التصفيات الآسيوية.