تأهل نفط الوسط العراقي للدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية للأندية في كرة القدم بفوزه على الجيش السوري 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في لبنان بإياب الدور التمهيدي الأول الاربعاء الماضي.

وسجل صالح سدير (72) الهدف الوحيد في المباراة لنفط الوسط الذي اهدر ركلة جزاء في الشوط الاول (42).

وأقيمت المباراة على ملعب صيدا البلدي في جنوب لبنان، علما أن الفريقين تعادلا سلبا في مباراة الذهاب التي اقيمت السبت الماضي على ملعب السلام زغرتا في شمال لبنان ايضا.

وخاض الفريقان المباراتين في لبنان بسبب الحظر المفروض على اقامة مباريات غير محلية في البلدين بسبب الاوضاع الامنية.

وكان العهد اللبناني تأهل على حساب الرفاع البحريني (1-0 ذهابا و4-1 ايابا)، وسيلتقي في الدور الدور التمهيدي الثاني مع شباب الخليل الفلسطيني، فيما يلعب نفط الوسط مع فنجاء العماني.

ويتأهل إلى النهائيات عن عرب آسيا الفائزان في الدور الثالث، ويرافقهما فريق ثالث عن مجموعة افريقية تبدأ منافساتها بين اساس تلكوم من جيبوتي مع المريخ السوداني في 2 يناير و4 فبراير على ان يقابل الفائز منهما تفرغ زينه الموريتاني يومي 17 فبراير و4 مارس.

وتنضم الفرق ثلاثة إلى 9 أخرى اعتبرت متأهلة تلقائيا على اساس تصنيفها هي: الأهلي والزمالك (مصر) والنصر والهلال (السعودية) والعين (الإمارات) والفيصلي (الأردن) ونصر حسين داي (الجزائر) والترجي الرياضي (تونس) والفتح الرباطي (المغرب).

وتقام نهائيات البطولة بنظامها الجديد في ضيافة النادي الأهلي المصري خلال الفترة من 21 يوليو حتى 5 أغسطس 2017 بعد أن توزع الفرق الـ 12 على 3 مجموعات يتأهل بطل كل منها مع صاحب افضل مركز ثان إلى نصف النهائي.