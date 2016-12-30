تعاقد نادي الشحانية القطري مع الكرواتي إيغور ستيماتش لتدريب فريقه خلفا للبرتغالي بدرو فرناندو الذي أقيل من منصبه الخميس عقب الخسارة الثقيلة والتاريخية امام لخويا 0-10 في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري القطري لكرة القدم.

وستيماتش هو المدرب الثالث للشحانية هذا الموسم بعد فرناندو والتونسي فتحي الجبال الذي استقال بعد المرحلة الثانية.

وعاد الشحانية الى الدرجة الأولى هذا الموسم بعد هبوطه في نهاية 2015، ويحتل حاليا المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة.

مثل ستيماتش (49 عاما) بلاده كلاعب من 1990 الى 2002، وشارك في مونديال 1998 في فرنسا، ودافع عن الوان دربي كاونتي الانجليزي (1995-1999) ومواطنه وست هام يونايتد (1999-2001).

وتولى تدريب عدة أندية محلية أبرزها هايدوك سبليت، وسيباهان الإيراني، وأشرف على منتخب بلاده أيضا (2012-2013).