غلطة سراي يحدد موعد وصوله إلى الدمام لمواجهة الاتفاق ودياً

قال رئيس هيئة الرياضة السعودية الأمير عبدالله بن مساعد: ان المزيد من أندية المملكة قد تواجه عقوبات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الفترة المقبلة.

وأوضح الأمير عبدالله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لإعلان نتائج لجنة دراسة التمثيل السعودي في الاتحادات واللجان الدولية، أن اتحاد الكرة السعودي بريء من التقصير في قضية نادي الاتحاد الذي تقرر خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري بقرار من «فيفا».

وأضاف: «هناك ناد أو أكثر بالطريق لتلقي عقوبات انضباطية من فيفا وقد اطلعت عن قرب على ملف قضية نادي الاتحاد وأجد ان اتحاد الكرة لم يقصر بالأمر».

وكان نادي الاتحاد قد تلقى قرارا انضباطيا من فيفا يتضمن خصم 3 نقاط من رصيده بالدوري، نتيجة الشكوى التي تقدم بها اللاعب الأرجنتيني مانسو والذي وقع عقدا مع النادي قبل نحو 6 مواسم لكنه لم يلعب بسبب قرار المؤسسة الرياضية حينذاك بمنع التعاقد معه نظرا لشكوى النادي الأهلي الذي رأى أنه صاحب حق قيد اللاعب.

وتلقى نادي الشباب السعودي كذلك قرارا انضباطيا من فيفا يقضي بمنعه من قيد اللاعبين بفترة الانتقالات الشتوية إثر شكوى من الأردني طارق خطاب رغم تأكيد النادي على تحويل كل مستحقاته المالية قبل نحو 4 أشهر.

موعد وصول «غلطة»

على صعيد آخر، تقرر أن يصل فريق غلطة سراي التركي إلى الدمام في الثامن من يناير المقبل استعدادا لمواجهته الودية مع الاتفاق في اليوم التالي.

ويؤدي غلطة سراي تدريبا واحدا صباح يوم المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد.

الهلال وموقف إنساني

من ناحية أخرى، قررت إدارة نادي الهلال السعودي التبرع بدخل لقاء الفريق أمام التعاون لصالح الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري.

ويستضيف الهلال فريق التعاون يوم غد السبت في المرحلة الـ 15 من الدوري السعودي لكرة القدم.