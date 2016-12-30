القاهرة - سامي عبدالفتاح

بعكس اتجاه الريح في مسألة المدرب الأجنبي لفرق كرة القدم في مصر، وبسبب أزمة العملة الصعبة والدولار تحديدا التي أدت الى رحيل كل المدربين الأجانب عن فرق الأندية المصرية، أعلن نادي الإسماعيلي تعاقده مع التشيكي فرانتشيك ستراكا لتدريب الفريق خلفا لأشرف خضر، المدير الفني المؤقت، الذي تنتهي مهمته عقب نهاية مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري في ختام الدور الأول للمسابقة يوم الجمعة المقبل.

وكان الإسماعيلي قد أعلن قبل أيام التفاوض مع شوقي غريب المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، ووافق غريب مع عدة شروط لم تقبلها إدارة الإسماعيلي، كما ان جماهير الإسماعيلي طالبت بمدرب من أبناء النادي، أو مدرب أجنبي يعيد للفريق استقراره.

وقال رئيس النادي إبراهيم عثمان ان مهمة ستراكا تبدأ من الدور الثاني لمسابقة الدوري، وأمامه فرصة لإعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري.

ويبلغ ستراكا من العمر 58 عاما وسبق له اللعب لعدة أندية أبرزها سبارتا براغ في بلاده، وبوروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا.

ودرب ستراكا منتخب التشيك في 2009 والعديد من الأندية في بلاده.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 8 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

ويخوض الاسماعيلي اليوم آخر مبارياته في الدور الأول، بمواجهة الاتحاد السكندري ضمن الجولة الـ 17، كما يلتقي اليوم في الجولة نفسها مصر المقاصة مع الشرقية والمصري مع الإنتاج الحربي.

فوز المقاولون ودجلة

وفي الجولة الـ 17 أيضا حصد المقاولون العرب فوزا صعبا على حساب ضيفه بتروجيت 1-0 على ملعب «الجبل الأخضر».

وسجل هدف اللقاء الوحيد رامي عادل من ضربة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ حصل عليه المهاجم أحمد علي.

وتجاوز المقاولون بهذا الفوز أحزان الخروج المبكر من بطولة كأس مصر أمام حرس الحدود، ليرفع رصيده بقيادة مديره الفني محمد عودة إلى 24 نقطة في المركز الثامن.

وتجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة في المركز السابع بقيادة المدير الفني طلعت يوسف.

كما حقق وادي دجلة فوزا مهما على حساب ضيفه أسوان 2-0 على ستاد القاهرة.

سجل ثنائية وادي دجلة الغاني صامويل أفوم في الدقيقة 27، والسنغالي إبراهيما نداي في الدقيقة 32.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بقيادة مديره الفني أحمد حسام «ميدو»، فيما تجمد رصيد أسوان عند 10 نقاط في المركز السادس عشر بقيادة المدير الفني محمد عامر.