القاهرة - سامي عبدالفتاح

كالعادة بعد كل قمة، خطف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور كاميرا الاحداث، بتصريحاته المثيرة، عقب خسارة الزمالك أمام الاهلي 0-2 في الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وأعرب منصور عن غضبه من فريقه والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي، مشيرا إلى ان الأيام المقبلة قد تحمل تغييرا في الجهاز الفني.

ومن المقرر ان يلتقي الفريقان مرة اخرى يوم 10 فبراير المقبل في مباراة كأس السوبر المصري التي ستقام في ستاد زايد بأبوظبي.

وحسم الأهلي مواجهته مع الزمالك بالفوز 2-0 على ملعب بتروسبورت ضمن المرحلة الـ 17 «ختام مرحلة الذهاب» من الدوري المصري الممتاز، ليخطو خطوة واسعة في سباق الدوري واحتفاظه باللقب، وجاء هذا الفوز المهم للاهلي، بعد اعتماد مدرب «الاحمر» حسام البدري على غلق المنطقة الدفاعية في وسط الملعب بقوة وصلت الى حد الشراسة، مع التركيز في الفرص الهجومية لاقتناص الاهداف.

سجل ثنائية الأهلي مؤمن زكريا في الدقيقة (21)، والنيجيري جونيور أجاي في الدقيقة (90).

ورفع الأحمر، الذي حقق أول فوز على الزمالك على ملعب بتروسبورت بعد التعثر في لقاءين سابقين، رصيده إلى 45 نقطة في صدارة البطولة التي تتوقف 40 يوما لمشاركة منتخب مصر ببطولة أفريقيا.

في المقابل، تلقى الزمالك أول هزيمة له هذا الموسم، وتوقف رصيده إلى 34 نقطة، في المركز الثالث، وزاد الفارق بين الفريقين الى 11 نقطة، إلا ان للزمالك مباراتين مؤجلتين.

واهتزت شباك الزمالك بعد 560 دقيقة كاملة حافظ خلالها الفريق الأبيض على نظافة مرماه خلال 6 مباريات متتالية قبل لقاء الأهلي.

مرتضى يهدد حلمي

وقال مرتضى موجها رسالته إلى محمد حلمي المدير الفني قائلا: «اللي عايز ياخد الدوري لازم يكسب وعشان يكسب لازم يلعب باتنين راس حربة واللي مش عاجبه يمشي، وهتدخل تاني لأني أنا المسؤول في النهاية، ومسؤول على المركب سواء قدم أو يد أو سلة أو طائرة وناشئين وأشبال ومنشآت وسمعة نادي وحضرتك مسؤول عن حتة صغيرة اسمها الفريق الأول».

وأصاف منصور أن الثنائي محمد إبراهيم وأيمن حفني لم يكونا في حالتهما الفنية، وكانا بعيدين عن مستواهما الفني، مشددا على أن هناك حسابا عسيرا للجهاز الفني خاصة بعد تأخير الدفع بشيكابالا.

حلمي حزين

فيما أعرب المدير الفني لفريق الزمالك، محمد حلمي، عن شعوره بالحزن نتيجة الهزيمة أمام الأهلي، وأنه لا يجدد مبررا للخسارة، مؤكدا اعتذاره للجماهير البيضاء على الخسارة.

وقال حلمي إنه أجرى عدة تغييرات مع بداية الشوط الثاني بدقائق وتحسن الأداء، وإن الفارس الأبيض كان أقرب للتعادل ولكن لم يستطع التسجيل.

ونوه الى أن الهدف الثاني للأهلي جاء من كرة ثابتة، مشيرا إلى أن الفريق الأبيض عانى من سوء تمركز واضح وخاصة في الشوط الأول.

وأضاف «الجهاز الطبي أكد لي قبل المباراة أن ستانلي جاهز طبيا ولكن فوجئت بإصابته وهو ما أربك حساباتنا».

البدري يحتفل مع لاعبيه

وأشاد البدري بتألق لاعبيه وتنفيذهم التعليمات والتكليفات من جانب الجهاز الفني، مؤكدا أنه كسب الرهان بإشراك مهاجم الفريق مؤمن زكريا أساسيا لأنه نجح في تسجيل هدف وكان مصدر الخطورة.

وأوضح أن أجاي شارك كبديل في الدقائق الأخيرة لأنه عائد من إصابة قوية، مؤكدا أن فريقه في الشوط الأول كان أفضل هجوميا ولكن في الشوط الثاني تراجع بشكل واضح للدفاع وهو ما منح السيطرة للزمالك.

ورفض البدري نغمة حسم الأهلي لقب الدوري، مؤكدا أن المشوار مازال طويلا والفريق أمامه مهمة صعبة في الدور الثاني للدوري.

وأضاف انه سيخوض معسكرا في منطقة الخليج بالسعودية او الإمارات قبل لقاء السوبر.