أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر أسماء 27 لاعبا لخوض معسكر مغلق بداية من يوم غد، استعدادا للمباراة التجريبية امام منتخب تونس، ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في شهر يناير بالغابون.

وشهدت القائمة العديد من الأسماء الجديدة، أبرزها انضمام أحمد جمعة هداف المصري، وعودة محمد إبراهيم، ومحمد عواد حارس الإسماعيلي بعد غياب، وانضمام أحمد دويدار وحماده طلبة.

وتضم القائمة عصام الحضري وشريف إكرامي وأحمد الشناوي ومحمد عواد لحراسة المرمى، أحمد فتحي وعمر جابر وأحمد المحمدي ومحمد عبد الشافي وحماده طلبة وكريم حافظ وأحمد حجازي وسعد سمير وأحمد دويدار وعلي جبر للدفاع، وطارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمد النني وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد إبراهيم للوسط، ومحمد صلاح ومروان محسن وأحمد حسن كوكا وعمرو وردة وأحمد جمعة للهجوم.