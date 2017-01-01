الرياض - خالد المصيبيح

في مهرجان تاريخي احتفل نادي الاتحاد بذكرى مرور 90 عاما على تأسيسه وبحضور 60 ألف متفرج غصت بهم مدرجات ستاد الملك عبدالله في جدة (الجوهرة المشعة) الذين رسموا لوحات إبداعية في المدرجات التي ازدانت بلوني الاتحاد الاصفر والاسود.

واكتمل إبداع هذا المهرجان بمشاركة فريق أتلتيكو مدريد الاسباني في مباراة مع الاتحاد انتهت بفوز الفريق الاسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين للاتحاد.

وتقدم الفريق الاسباني أولا عن طريق مهاجمه خوان فران 22 إلا ان الاتحاد عاد قبل نهاية الشوط بهدفين عن طريق محمود كهربا (43) وأحمد العكايشي (45) فيما فرض أتلتيكو أفضليته في الشوط الثاني بتسجيله هدفين بواسطة فيرناندو توريس (64) وخيمينيز (70).

وكان المهرجان قد شهد حضور أعضاء شرف الاتحاد وعدد من نجومه السابقين وتم استعراض إنجازاته عبر فيلم وثائقي تفاعل معه الجمهور الاتحادي.

من جهة أخرى، وباستثناء لقاء الاتحاد والخليج في الدوري السعودي الذي تم تأجيله الى يوم الثلاثاء المقبل يقام اليوم لقاء واحد فقط يجمع النصر الرابع بالاتفاق السادس ويبحث النصر المنتشي معنويا بعد الفوز الأخير على غريمه الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد عن الاستمرار في المنافسة على صدارة الدوري بينما سيكون الاتفاق في اختبار صعب وربما استغل حالات النقص الكثيرة في صفوف النصر اليوم والتقدم خطوة افضل في سلم الترتيب.

وكانت الجولة قد شهدت فوز الشباب على الباطن بثلاثية مقابل هدف وعاد معها الشباب للانتصارات بعد غياب طويل كذلك شهدت الجولة فوز الوحدة على الرائد بهدفين مقابل هدف وتقدم خطوة من اجل الابتعاد عن المراكز الأخيرة.