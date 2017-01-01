القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أعــــرب البرتــغالــــي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته البالغة بشعبيته بين الجماهير المصرية والعربية، مؤكدا أنه أمر دائما يفتخر به، موضحا أن شهرته في ربوع العالم أمر يحمله المسؤولية لإسعاد الجماهير التي تعشقه.

وأوضح كريستيانو رونالدو في حوار تلفزيوني مع المذيع المصري عمرو أديب أنه يسمع كثيرا عن الأماكن الرائعة في مصر ويتمنى زيارتها يوما.

وأضاف: «سمعت عن الأهرامات ونهر النيل وأتمنى رؤية هذه الأماكن الرائعة والاستمتاع بها فالجميع يقول إنها أماكن تستحق الزيارة وبالتأكيد سأزور مصر يوما».

وأشار إلى أنه سعيد بشعبيته بين الجماهير المصرية والعربية ويعلم حجم شعبيته من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صفقة للأحمر

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي، أن ناديه بصدد حسم صفقة لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الجاري، كاشفا سبب فشل صفقتي لاعبي صن داونز الجنوب أفريقي.

وقال البدري إن الإثيوبي تشيملس بيكلي، نجم بتروجيت، الخيار الأقرب لتدعيم الأهلي، موضحا أن الأمور مازالت في مرحلة المفاوضات بناء على الاتصالات مع إدارة النادي البترولي.

نتائج الدوري

استغل فريق مصر المقاصة، سقوط الزمالك امام الاهلي في الجولة 17 لمسابقة الدوري المصري، وختام الدور الأول، وحقق فوزا مهما على حساب ضيفه الشرقية بنتيجة 2-1، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة الترتيب، ورفع المقاصة رصيده بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، ومتقدما عن الزمالك صاحب المركز الثالث بفارق 6 نقاط، في صراع الوصافة، كما ان الزمالك يتعرض للضغط من فريق المصري، الذي يحتل الترتيب الرابع بفارق الاهداف فقط.

ويملك المقاصة مباراة مؤجلة أمام الزمالك نفسه، بينما يملك الفريق الأبيض مباراتين مؤجلتين.

وتجمد رصيد الشرقية بقيادة مديره الفني منير عقيلة عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وشهدت الجولة نفسها، تعادل الاسماعيلي مع الاتحاد السكندري 1-1، وفوز المصري على الانتاج الحربى 2-1.

ويتوقف الدوري المصري بسبب معسكر منتخب الفراعنة، ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية بالجابون، على أن تعود المنافسات يوم 13 فبراير المقبل.

ودفع الزمالك ثمن رحيل مجموعة من نجومه البارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وابرزهم عمر جابر وكهربا، ولم تفلح الصفقات الجديدة التي أبرمها الزمالك مطلع الموسم الحالي في تعويض تلك الغيابات خاصة في خط الهجوم الذي عاني من المشاكل، ليكتفي الفريق بتسجيل 19 هدفا فقط.

ومازالت الفرصة مواتية أمام الزمالك، الذي يمتلك 12 لقبا في البطولة، للدخول بقوة في صراع المنافسة على الصدارة حال فوزه في مباراتيه المؤجلتين، حيث سيتقلص الفارق مع الأهلي حينها إلى 5 نقاط فقط.