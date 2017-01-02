بيروت ـ ناجي شربل

تنطلق في الايام الاولى من بداية السنة الجديدة بطولة لبنان للرجال في الكرة الطائرة بمشاركة 13 فريقا يتبارون من مرحلة واحدة ذهابا، ثم ينقسمون ايابا الى مجموعتي دور الثمانية (فاينال 8) والهبوط (للفرق التي احتلت المراكز من تسعة الى 13).

وارتفع عدد الفرق من 12 الى 13 لعودة الجيش اللبناني من الدرجة الثانية الى الدرجة الاولى، علما ان اتحاد الكرة الطائرة لا يحتسبه ضمن «كوتا» الفرق المنافسة لعدم ضمه لاعبين اجانب ولتمييزه الفرق المدنية عن الاخرى العسكرية، وقد أتاح ذلك صعود ثلاثة فرق من الدرجة الثانية.



ويخوض فينيقيا جبيل موسمه الاول في الدرجة الاولى فيما يعود عمشيت العريق بعد غياب منذ النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي.

وتستضيف المباريات قاعات مجمع الرئيس ميشال سليمان في عمشيت وكارلوس سليم في جبيل والصرفند في الصرفند ومجمع ميشال المر بالمتن وحامات في ساحل البترون والميناء في طرابلس وغزير في ساحل كسروان ومجمع الرئيس اميل لحود في المتن، وترواحت ميزانية الفرق بين 150 الف دولار و400 ألف.

ويخوض الانوار الجديدة وصيف الموسمين الماضيين البطولة بتشكيلة من اللاعبين الناشئين مدعمين بأجانب اقوياء، بعد استغناء ادارة النادي عن مجموعة رافقت الفريق فترة طويلة وقادته الى اللقب غير مرة.

ويبدو الزهراء الميناء طرابلس مرشحا للاحتفاظ بلقبه للسنة الثالثة تواليا، مع توقع منافسته من قبل الشبيبة البوشرية حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، والشبيبة تنورين المعزز بعناصر لبنانية جيدة، الى لاعبين اجانب مميزين.



ويتمثل قضاء جبيل بخمس فرق هي: الرياضي حالات والرياضي حبوب وعمشيت وفينيقيا جبيل والشبيبة العاملة بلاط.



ووعدت بلدية المدينة بتأمين قاعات للتدريب ووضع قاعة كارلوس سليم في مجمع الرئيس ميشال سليمان بتصرف هذه الفرق، علما ان الفرق كلها لا تتبع اداريا لبلدية المدينة.



في حين يواظب رئيس اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة جان همام على المساعدة في رعاية الفرق بمبلغ لا يقل عن 20 ألف دولار، فضلا عن مساهمات اتحادية توزع من عائدات النقل التلفزيوني.