

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تكتمل اليوم صفوف لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم، باكتمال انضمام جميع المحترفين، وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري لكرة القدم، أن الفريق بدأ معسكره أمس بالفعل، استعدادا لكأس الأمم الأفريقية بالجابون، خلال الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير، وأن قائمة المنتخب لن تزيد على 23 لاعبا، حيث سيتم استبعاد 4 لاعبين قبل السفر.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر قد اختار 27 لاعبا للانضمام لمعسكر الفريق بينهم 11 من المحترفين، هم: محمد صلاح ومحمد النني واحمد المحمدي ومحمد عبدالشافي ومحمود كهربا وعمرو وردة وتريزيغيه وأحمد حسن كوكا وكريم حافظ وعمر جابر.

وقبل السفر للجابون، سيلعب المنتخب المصري مباراة تجريبية مع نظيره التونسي يوم 8 يناير بستاد القاهرة بحضور الجماهير.

وشدد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب على أنه لن يسمح بأي فوضى إعلامية خلال معسكر المنتخب هذه المرة، مثل تلك التي حدثت اثناء معسكر مباراة غانا في تصفيات كأس العالم، لذلك لن يسمح بوجود أي كاميرات في فندق معسكر الفريق لتحقيق التركيز.

ورفض هيكتور كوبر التعليق على أسباب استبعاد باسم مرسي مهاجم الزمالك، وقال إن اختيارات اللاعبين حق للجهاز الفني، ولسنا مطالبين بتوضيح أسباب اختيار بعض اللاعبين أو استبعاد آخرين.

مفاجآت في صفقات الشتاء

ومع توقف مسابقة الدوري المصري، بدأت أندية الدوري الممتاز في معالجة مشاكلها خلال الدور الأول، استعدادا لانطلاق الدور الثاني يوم 13 فبراير المقبل، أي بعد أكثر من 40 يوما، خاصة مع بدء انتقالات الشتاء، ومن اليوم الأول لتوقف المسابقة، فجر رئيس نادى سموحة فرج عامر مفاجأة من العيار الثقيل، بإقالة المدير الفني حلمي طولان عن تدريب الفريق، بعد 24 ساعة من تأكيد الثقة في محمد حلمي المدير الفني للزمالك، حيث سبق ان لمح مرتضى منصور الى انه يسعى لتولية طولان تدريب فريق الزمالك، ولكن رئيس سموحة يرفض الاستغناء عنه.

وتولى طولان المهمة خلفا للبرتغالي جورفان فييرا، الذي بدوره تسلم مسؤولية الفريق في بداية الموسم، خلفا لطولان الذي قاد الفريق حتى نهاية الموسم الماضي.

كما أبرم نادي سموحة أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع محمود عبدالعزيز، لاعب وسط الإسماعيلي، لمدة 3 مواسم ونصف الموسم مقابل مليون و200 ألف جنيه للدراويش، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وفى صفقة أخرى، بات الإثيوبي شيملس بيكلي، صانع ألعاب بتروجيت، قريبا للغاية من الانضمام لصفوف الأهلي في انتقالات الشهر الجاري، بناء على رغبة حسام البدري المدير الفني للفريق.

وعرض الأهلي 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى محمد حمدي زكي «جدو الصغير».

كما منح الجهاز الفني للأهلي الضوء الأخضر لـ«علي معلول» ظهير أيسر الفريق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وطلب الدولي التونسي الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة الأمر الذي لاقى قبولا لدى الجهاز الفني للأهلي والذي يفكر جديا في الإبقاء على الغاني جون أنطوي.

الأهلي يلعب ودياً مع اتحاد جدة

توصل مسؤولو النادي الأهلي، إلى اتفاق مع إدارة نادى اتحاد جدة السعودي، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين 29 يناير الجاري خلال المعسكر، الذي سيقيمه الفريق الأحمر بالسعودية لمدة أسبوع ثم معسكر آخر بالإمارات، استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الزمالك يوم 10 فبراير المقبل.

ويسافر الأهلي يوم 25 يناير الجاري لإقامة معسكر هناك لمدة أسبوع واحد، ثم يعقبه معسكر آخر بدولة الإمارات.

يذكر أن فريق اتحاد جدة يضم بين صفوفه اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» والمعار له من نادي الزمالك.