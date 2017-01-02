

حافظ الهلال على فارق النقاط الثلاث مع مطارده الأهلي بفوزه على التعاون 4 ـ 2 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما تخطى الأهلي بصعوبة خصمه الفتح بثنائية.

ورفع الهلال رصيده إلى 37 نقطة من 15 مباراة مقابل 34 للأهلي حامل اللقب.

على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، احتاج الهلال إلى ثلث ساعة فقط لحسم المباراة لصالحه وبثلاثية سجلها البرتغالي ريكاردو ماتشادو بالخطأ في مرماه (4) والبرازيلي ليو بوناتيني (11 و22).

ومع أن التعاون ذلل الفارق بواسطة محمد البريك الذي سجل بالخطأ في مرماه (45)، إلا أن البديل ياسر القحطاني أعاد الفارق بإضافة الهدف الهلالي الرابع (69 من ركلة جزاء)، قبل أن يسجل التعاون هدفا ثانيا عن طريق ماتشادو (87).

وقاد البديل علي عواجي فريقه الأهلي لفوز صعب وثمين على حساب ضيفه الفتح متذيل الترتيب، بهدفين نظيفين سجلهما في الدقيقتين 84 و90 على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأظهر الفريقان رغبتهما في التسجيل منذ بداية الشوط الأول، وأضاع الأهلي هدفا محققا عندما تهيأت الكرة أمام فهد حمد الذي صوبها بجوار القائم (17).

ولاحت فرصة للفتح لأخذ الأسبقية ولكن الكرة العرضية أبعدها الدفاع عن منطقة الخطر (19).



ولعب اليوناني يانيس فيتفاتزيديس كرة عرضية على رأس سلمان المؤشر، ولكن الأخير لعبها بجوار القائم مهدرا فرصة التسجيل (31)، قبل أن يتألق علي المزيدي ويتصدى لكرة المصري محمد عبدالشافي الانفرادية ويمسكها على دفعتين (33).

وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة الأداء وكاد الفتح يخطف هدفا لولا براعة احمد الرحيلي الذي تصدى لكرة البرتغالي اندريه فيليب على دفعتين (49).

وأهدر الفتح فرصة سانحة للتسجيل عندما انفرد البرازيلي ناثان جونيور بالمرمى ولكنه تباطأ في تسديد الكرة ليتدخل المدافع محمد آل فتيل ويحول الكرة للركنية (57).

ومن خطأ دفاعي فادح فوت الأهلي فرصة محققة عندما واجه سلمان المؤشر المرمى ولعب الكرة بمحاذاة القائم (59).

واهتزت شباك الفتح إثر ركنية ارتقى لها البديل عواجي ولعبها برأسه إلى يمين علي المزيدي (84).



وفي الدقيقة الأخيرة ومن هجمة مرتدة أضاف عواجي الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية لعبها بكل سهولة داخل المرمى.