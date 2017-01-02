

تعادل العين وضيفه الاهلي 1-1 في مباراة قمة مؤجلة من المرحلة الثالثة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وبقي ترتيب الفريقين كما هو، العين الذي يملك مباراتين مؤجلتين ايضا مع الجزيرة وحتا في المركز الثالث برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، والاهلي رابعا وله 26 نقطة.

جاءت المباراة مشحونة كعادة لقاءات الفريقين في السنوات الاخيرة، وادت التدخلات العنيفة بين اللاعبين الى طرد حارس مرمى الاهلي ماجد ناصر بعد اعتدائه على البرازيلي كايو لوكاس (65)، وهو ما دفع الروماني كوزمين اولاريو مدرب الفريق الضيف الى اخراج المهاجم اسماعيل الحمادي وادخال الحارس سيف يوسف.

واستفاد العين من النقص في صفوف الاهلي ليفتتح التسجيل بعد عرضية من بندر الاحبابي تابعها كايو في الشباك (77).

وادرك الاهلي التعادل عكس مجريات المباراة بعد تسديدة من احمد خليل صدها حارس العين خالد عيسى وتهيأت امام حبيب الفردان الذي سددها بسهولة في الشباك (83).