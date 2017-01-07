بيروت - ناجي شربل

يطلق الاتحاد اللبناني لكرة السلة في الساعات القليلة المقبلة تحضيرات منتخب الرجال المشارك في تصفيات منطقة غرب آسيا بالعاصمة الاردنية عمان اعتبارا من 15 يناير، والمؤهلة لنهائيات بطولة القارة التي يختلف نظامها هذه النسخة، بخوض مباريات ذهاب وإياب تمهيدا للتأهل لنهائيات بطولة العالم.

وسيعين الاتحاد مدرب نادي هومنتمن بيروت متصدر ترتيب الدوري اللبناني جو مجاعص مديرا فنيا، وسيستعين بأحد لاعبي الفريق الأخير كلاعب مجنس يعزز به التشكيلة.

ويعود الكابتن فادي الخطيب الى الدفاع عن ألوان المنتخب، بعدما كان قد ابتعد سابقا لخلافه مع اللجنة الإدارية السابقة على عقد التأمين الخاص به.

ووعد رئيس الاتحاد اللبناني للعبة بيار كاخيا عبر «الأنباء»، بتقديم منتخب مختلف عما كان عليه الوضع في بطولة غرب آسيا الأخيرة، والتي اخفق فيها لبنان للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن في التأهل لنهائيات بطولة القارة.

وقال كاخيا: «بداية سيعود رجالنا باللقب من الأردن، لنطلق بعدها التحضيرات الخاصة بالنهائيات، والتي تشهد مشاركة منتخبي أستراليا ونيوزيلندا بعد انضمامهما الى الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، وسنبني منتخبا يستطيع مقارعة الوافدين الجديدين الى آسيا، واللذين تضم صفوفهما عشرة لاعبين يشاركون في الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين (ان بي آي)».

وكشف كاخيا عن لائحة من اللاعبين من جذور لبنانية مقيمين في الخارج، سيقوم الاتحاد باستدعائهم للعب للمنتخب، أسوة بتجربة منتخب 2009 التي لايزال أفرادها يشاركون في الدوري اللبناني الحالي.

وأعلن السعي لإقامة ملعب كبير لاستضافة مباريات لبنان في المرحل النهائية يتسع لـ 15 ألف متفرج.

وسيتم تشييده خصيصا للنهائيات في باحة «فوروم بيروت» المخصصة للاحتفالات الكبرى على المدخل الشرقي لبيروت في منطقة الكرنتينا، بغية الاستفادة من حشد جماهيري غير مسبوق يؤمن عائدات من ريع تذاكر المباريات، ويمكن الاتحاد من بيع حقوق رعاية المنتخب.