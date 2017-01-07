الأهلي يرفض مواجهة اتحاد جدة ودياً بسبب النقص الحاد في صفوفه

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

حسم المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم حسام البدري أمره بشأن المعسكر الشتوي لفريقه، استعدادا للدور الثاني من مسابقة الدوري المصري، والذي سوف يستهله بمباراة كأس السوبر المصري مع الزمالك، المقرر لها يوم 19 فبراير المقبل على ستاد زايد بمدينة ابوظبي، حيث قرر البدري ان يكون المعسكر بكامله في دبي لمدة اسبوعين، وذلك على غير ترتيب الشركة الراعية للفريق، التي سبق ان حددت اسبوعا في مدينة جدة بالسعودية، واسبوعا ثانيا في دبي، على ان يلعب الأهلي مباراة تجريبية واحدة مع فريق اتحاد جدة قبل مباراة السوبر.

ورفض البدري بإصرار هذا التشتت، كما انه لم يشأ ان يلعب الأهلي مباراة كبيرة مع اتحاد جدة من دون 13 من لاعبيه الاساسيين موزعين بين المنتخب المصري والمنتخب العسكري، لأن هذه المواجهة ستحزن الجماهير المصرية في السعودية، لذلك تمسك البدري بأن يكون المعسكر كاملا في الامارات.

ويطير الأهلي للإمارات يوم 27 الشهر الجاري لبدء معسكر مغلق هناك استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.

وسبق ان اتفقت الزمالك على اقامة معسكر مماثل في الامارات بالتنسيق مع نادي الجزيرة، استعدادا للسوبر ايضا، ولكن الزمالك لم يحدد موعد سفره للآن.

شاشات عملاقة

وفي شأن كروي آخر، التقى وزير الرياضة م. خالد عبدالعزيز بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني ولاعبي «الفراعنة» بمقر إقامتهم، قبل خوض منافسات كاس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها الغابون في الفترة من 14 يناير حتى 5 فبراير.

وحرص رئيس النادي الأهلي محمود طاهر على حضور جزء من التدريب الذي سبق اللقاء.

وأعرب وزير الرياضة للاعبين عن ثقته في المنتخب المصري والذين كانوا رجالا في جميع المواقف والمباريات الصعبة التي خاضها اللاعبون من قبل وأنهم كثيرا ما أسعدوا الجماهير المصرية.

ونقل وزير الرياضة تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للاعبين، مشيرا إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير شاشات عملاقة في جميع الأندية ومراكز الشباب للتيسير على الشعب المصري لمتابعة مباريات المنتخب في الغابون.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر نيابة عن الحكومة المصرية الى الاتحاد المصري لكرة القدم والذي استطاع تغطية جميع نفقاته من خلال الرعاة والحلول غير التقليدية التي ينفذها الاتحاد لزيادة موارده المالية، وانه الاتحاد الوحيد الذي يقوم بدفع جميع التكاليف المالية لإيجار الستادات سواء في التدريبات أو المباريات.