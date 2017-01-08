القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يضع المدربان الكبيران الارجنتيني هيكتور كوبر والفرنسي هنري كاسبرزاك، الملامح النهائية للمنتخبين المصري التونسي، قبل انطلاق بطولة الأمم الافريقية، وذلك عندما يلتقي الفريقان في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت، في مواجهة ودية على ستاد القاهرة، بحضور جماهيري كبير.

وتقام البطولة الأممية، خلال الفترة من 14 الشهر الجاري وحتى 5 فبراير المقبل.

وأسند الاتحاد المصري لكرة القدم ادارة ودية «الفراعنة» و«نسور قرطاج» لطاقم تحكيم اماراتي بقيادة يعقوب الحمادي ويعاونه أحمد الراشد وعبدالرحمن الجاسم وحكم رابع محمود بسيوني.

ويقع «الفراعنة» في المجموعة الرابعة للبطولة القارية بجوار غانا وأوغندا ومالي، في حين يلعب «نسور قرطاج» في المجموعة الثانية بجانب الجزائر والسنغال وزيمبابوي.

ووعد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة خلال اجتماعاته بلاعبي منتخب مصر بمكافآت كبيرة في حالة الفوز بكأس الأمم للمرة الثامنة.

ويدرس مجلس ادارة اتحاد الكرة رصد جزء من مكافأة شركة «أديداس» الراعي الرسمي لقميص الفراعنة تصل الى 12 مليون جنيه للاعبين والجهاز الفني في حالة الفوز بكأس الأمم بخلاف لائحة المكافآت المالية المنصوص عليها في اللائحة.

ودخل المنتخب المصري في معسكر اعداد مغلق منذ الأحد الماضي بالقاهرة ويستمر حتى موعد السفر الى الغابون يوم 13 الشهر الجاري لمواجهة مالي في مستهل دور المجموعات للبطولة القارية يوم 17 من الشهر نفسه على ملعب «بورت جنتل».

وألقى كوبر محاضرة على لاعبيه طالبهم خلالها باستغلال ودية تونس في الاستعداد للبطولة القارية من حيث رفع درجة التجانس داخل الملعب وتنفيذ الجمل الفنية التي تم التدريب عليها.

وشدد كوبر على أن مواجهة فريق قوي ومنظم مثل المنتخب التونسي يعد أفضل اعداد قبل امم افريقيا خاصة أن لاعبي الفراعنة في حاجة لمواجهة قوية لاستعادة الانسجام والتجانس داخل المستطيل الأخضر والوصول لأقصى درجات الجاهزية الفنية والبدنية للبطولة القارية.

فيما فرض مدرب تونس حظرا اعلاميا على تدريبات فريقه بالقاهرة لادخال لاعبيه في أجواء المباراة الجدية والتركيز في البروفة الأخيرة في تصحيح الاخطاء وتعزيز نقاط القوي.

عرض مرفوض لأجاي

على صعيد آخر، تلقت ادارة النادي الأهلي عرضا جديدا للمحترف النيجيري اجاي من احدى شركات التسويق بالانتقال للدوري التركي خلال انتقالات الشتاء الحالية.

وعرضت شركة التسويق على أجاي الانتقال لاحدى أندية الوسط في الدوري التركي مقابل مليوني دولار للأهلي أي 40 مليون جنيه مصري تقريبا، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب والذي لن يقل عن 900 ألف دولار في الموسم الواحد.

وسبق للأهلي أن رفض أكثر من عرض احتراف تلقاه خلال الأيام الماضية لبعض لاعبي الفريق، أمثال مؤمن زكريا وصالح جمعة، الا أن شركة التسويق بدأت مؤخرا تقوم بعملية «جس نبض» المهاجم النيجيري.

وقال مصدر تسويقي في الأهلي ان العرض مرفوض مقدما، لعدة أسباب، أهمها أن المبلغ ضعيف للغاية فـ «القلعة الحمراء» لن تستغني عن أجاي الا بـ 4 ملايين دولار على أقل تقدير، كما أن الفريق يحتاج لجهود اللاعب ولن يرحل في الشتاء مهما كانت الاغراءات.

إلغاء معسكر الزمالك

وفي الزمالك، قال عضو مجلس الادارة والمشرف على الفريق أحمد مرتضى منصور إنه سيعرض على الجهاز الفني الغاء المعسكر الخارجي للفريق والمتأرجح بين الامارات والبحرين والمغرب، واستبداله بمعسكر ساحلي في مصر.

وكان الزمالك قد اشترط على الشركات التي تقدمت بعروض لمعسكر الزمالك الخارجي الحصول على 100 ألف دولار مقدما ولكن أيا منها لم يوافق على هذا الشرط حتى الآن.