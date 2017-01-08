أكد رئيس نادي أهلي جدة السعودي، أحمد المرزوقي، استمرارية اليوناني فيتفا ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرا في الوقت ذاته، إلى عدم نية النادي الجداوي، في التعاقد مع حسن الراهب مهاجم النصر حاليا وفريقه سابقا.

وقال المرزوقي: «أود التأكيد على بقاء اليوناني فيتفا حتى نهاية الموسم الحالي، فيما يبقى قرار تجديد التعاقد مع اللاعب عقب نهاية عقده بيد الجهاز الفني».

وتابع: «فيتفا ركيزة أساسية، من أهم الركائز لدى المدرب السويسري كريستيان غروس، ولا يمكن الاستغناء عنه أبدا خلال هذه الفترة».

وعن نية التعاقد مع الراهب، زاد المرزوقي بقوله: «لم ننو أبدا التعاقد مع الراهب، ولا صحة لما تم تداوله مؤخرا عن ذلك، قمنا بالتجديد خلال الفترة الماضية مع المهاجم مهند عسيري نظرا لحاجة الفريق إلى خدماته، وهذا أمر كاف».

ماميتش مستمر مع النصر

على صعيد آخر، نفى الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني لفريق النصر ما يتردد حول رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال ماميتش: «لا صحة للأخبار المتداولة عن رحيلي من النصر، وتركيزي منصب على منافسات الدوري وكأس ولي العهد، ولن ألتفت لمثل هذه الشائعات».

وتابع:«علاقتي بالأمير فيصل بن تركي رئيس النادي والإدارة واللاعبين مميزة، والأجواء داخل النادي تساعد على النجاح».

وأكد: «لدينا منافسات مهمة ويجب أن يكون التركيز فيها عاليا من أجل الظفر بالبطولات».

واختتم ماميتش تصريحاته بالقول: «نرغب في إسعاد الجماهير الوفية بنهاية الموسم ونتمنى دعمهم المستمر لنا».