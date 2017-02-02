الرياض - خالد المصيبيح

تتواصل اليوم منافسات الجولة الـ 17 من الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة لقاءين، حيث يلعب في الرياض الهلال المتصدر مع القادسية المنتشي بعد فوزه الأخير على النصر.

ويخشى الهلال ان يقع ضحية جديدة للقادسية، فأكد مدربه الأرجنتيني رامون دياز للاعبيه بعدم إتاحة الفرصة للقادسية في استغلال الهجمات المعاكسة السريعة التي نجح فيها القادسية أمام النصر، فيما وصف مدرب القادسية، البرازيلي انغوس، ان لقاء فريقه بالهلال يعتبر الأصعب نظرا لتفاهم لاعبيه الملحوظ وقوة خط هجومه.

وفي لقاء آخر في حفر الباطن، يدخل الاتفاق اختبارا صعبا امام فريقها الباطن من اجل تعويض خسارته الأخيرة أمام الهلال، بينما يدخل الباطن بعد فوز صعب حققه في الجولة الماضية على الخليج ولازال يأمل في الابتعاد اكثر عن مخاوف الهبوط الذي يحيط بخمسة فرق.

وعن لقاء الغد الذي سيجمع قطبي مدينة جدة الاهلي والاتحاد، فإن حالة القلق مسيطرة على الجهاز الفني في الفريقين نتيجة الغيابات المؤثرة، ففي الأهلي يأتي الغياب الأبرز لمهاجم الفريق وهدافه السوري عمر السومة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، وأيضا في الاتحاد يغيب هدافه المصري محمود كهربا بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة افريقيا، كذلك لم تتأكد مشاركة نجم الاتحاد فهد الأنصاري الذي عانى في التدريب الاخير من كدمة في عضلة الساق وينتظر الجهاز الطبي لتحديد إمكانية مشاركته من عدمها.

وفي النصر، بدأ المدرب الفرنسي الجديد باتريس كارتيرون في التعرف على لاعبيه وسيكون مرافقا للفريق في لقائه المقبل في الدمام السبت المقبل، فيما ستكون أولى مهامه أمام الوحدة في الجولة الـ 18.