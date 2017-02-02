بيروت - ناجي شربل

أحرز منتخب لبنان لكرة السلة بطولة غرب آسيا، بفوزه على إيران 65 - 62 (الاشواط 14 - 10، 27 - 25، 49 - 47، 65 - 62)، في المباراة التي اجريت بينهما في المرحلة الثالثة من البطولة السداسية التي استضافتها قاعة نادي الشباب في عمان.

وحقق المنتخب اللبناني عودة قوية الى البطولة، علما انه اخفق في نسختها الأخيرة في القاعة عينها، في التأهل لنهائيات بطولة القارة.

ويستضيف لبنان بطولة آسيا الصيف المقبل، تحضيرا لخوض تصفيات بطولة العالم التي تجرى بنظام الذهاب والاياب بين المنتخبات.

ورصد الاتحاد اللبناني ميزانية قدرها 5 ملايين دولار للبطولة الآسيوية، ويتطلع الى تأمينها من مساعدة الدولة اللبنانية والرعاية وبيع تذاكر المباريات.

وطرحت قاعة نهاد نوفل في زوق مصبح بكسروان مكانا رئيسيا للاستضافة، وتتسع لثمانية آلاف متفرج، وتحتاج الى مبلغ 700 ألف دولار لتلائم شروط الاتحاد الآسيوي لكرة السلة (تشييد اربع غرف لتبديل الملابس وتوسيع قاعة الصحافة مرآب السيارات).

ويدرس الاتحاد اللبناني في المقابل تشييد قاعة للمناسبة في مركز «فوروم بيروت» للمعارض في منطقة الكرنتينا تتسع لعشرين ألف متفرج، وكلفتها مليون دولار أميركي.

ورأى رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا في تصريح لـ «الأنباء»: «لبنان على السكة الصحيحة للعودة الى العالمية، وسنواصل تعزيز المنتخب وتحضيره، وهدفنا المقبل إحراز بطولة آسيا للمرة الاولى بعدما احرزنا مركز الوصيف ثلاث مرات (اثنتان أمام الصين وكان البطولة مؤهلة لبطولة العالم في 2001 و2005، ومرة أمام إيران وكانت البطولة مؤهلة للالعاب الأولمبية في 2007)».

على صعيد آخر، حط النجم البرازيلي السابق رونالدينيو في بيروت لساعات، وجال في واجهتها البحرية تلبية لدعوة خاصة.

ويتطلع رونالدينيو الى إقامة مباراة بين قدامى برشلونة وقدامى ريال مدريد في بيروت، وهو سيعين سفيرا لـ «البارسا».