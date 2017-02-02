القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم ألماني بقيادة الدولي فريدريك فليكيس بريش لإدارة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والمقررة إقامتها في 10 الجاري في أبوظبي، على أن يعاون فليكيس في إدارة اللقاء مواطناه مارك بوث واستيفين لوب.

وبذلك يكون السوبر المصري، متعدد الجنسيات لأنه لمسابقة محلية مصرية بتحكيم ألماني، وفي ارض إماراتية، مع بث تلفزيوني برتغالي، بعد اتفاق الشركة الراعية مع طاقم خاص لتصوير المباراة.

ويعتبر فليكيس صاحب الـ 42 عاما والحاصل على الشارة الدولية 2007 والحاصل أيضا على الماجستير في القانون ويعمل محاميا، أحد حكام النخبة الأوروبية وشارك بمونديال البرازيل 2014 وأدار مباراتين خلال فعاليات البطولة عبر إدارته لقاء بلجيكا أمام روسيا وانتهى بفوز الأولى بهدف نظيف، كما قاد مواجهة اوروغواي وكوستاريكا وانتهى بفوز الأخيرة 3-1.

كما ظهر فليكيس بكأس القارات 2013 وبطولة الأمم الأوروبية 2016 بفرنسا وأدار خلالها ثلاث مباريات بعدما أسند «يويفا» اليه لقاءات إنجلترا وويلز، السويد وبلجيكا، ثم پولندا والبرتغال.

ووصل الى العاصمة أبوظبي، المشرف على الكرة في الزمالك وعضو مجلس الإدارة أحمد مرتضى منصور، بصحبة خالد رفعت مدير التسويق للتجهيز لاستقبال البعثة البيضاء المقرر سفرها بعد غد، فيما يلحق رئيس الزمالك مرتضى منصور بالبعثة بعدها بيومين، لحضور المباراة، وكانت بعثة الأهلي قد وصلت بالفعل الى الإمارات وبدأت تدريباتها بقيادة حسام البدري استعدادا للسوبر.

منع إعلامي مؤقت

وفي الشأن نفسه، أصدر الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر تعليمات للاعبيه بمنع الحديث عن مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك، بعد ان اتفق لاعبو قطبي الكرة المصرية، على عدم مناسبة موعد هذه المباراة، لأنهم يحتاجون الى قدر من الراحة، ما بين العودة من الغابون، ثم سفرهم للإمارات، حيث يعتمد المنتخب المصري على أغلبية كاسحة من لاعبي الأهلي والزمالك.