القاهرة - سامي عبدالفتاح

حرص عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية على مواساة مهاجم الأهلي ومنتخب مصر مروان محسن بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة والتي تبعده عن الملاعب لمدة 6 شهور.

ونشر العديد من اللاعبين تغريدات عبر موقع «تويتر» لمواساة محسن على رأسهم أحمد حسام «ميدو» مهاجم الفراعنة السابق والمدير الفني لوادي دجلة، الذي كتب «ألف سلامة لمروان محسن إن شاء الله يرجع بالسلامة في أسرع وقت». وقال حارس الأهلي الأسبق الإعلامي أحمد شوبير «أتمنى الشفاء العاجل لمروان محسن ويرجع الملاعب في أسرع وقت للمنتخب والنادي الأهلي إن شاء الله، ألف سلامة عليك خليك عندك إصرار إنك راجع قوي».