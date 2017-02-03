كوبر يتمنى الحظ الجيد في المباراة النهائية

الحضري يشيد بزملائه ويرجع الفوز إلى الروح القتالية





القاهرة - سامي عبد الفتاح

ضرب منتخب مصر لكرة القدم موعدا غير متوقع في نهائي بطولة الأمم الافريقية في الغابون يوم الأحد المقبل بعد غياب 7 سنوات عن البطولة، محققا انجازا رائعا خلال مشواره في البطولة حتى الآن بالتغلب على بوركينا فاسو في الدور نصف النهائي وبضربات الترجيح عقب تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1 في سيناريو ماراثوني غاية في الإثارة والقوة رغم كل الظروف السيئة التي تواجه «الفراعنة» والإصابات التي تهاجم لاعبيه من أول يوم في البطولة، حيث فقد المنتخب المصري جهود حارسه احمد الشناوي ثم رأس الحربة الأساسي مروان محسن والبديل أحمد حسن «كوكا» وصانع لعب الفريق محمد النني والظهير الايسر الدولي محمد عبد الشافي وأخيرا المهاجم محمود كهربا بعد حصوله على انذارين وبالتالي لن يلعب المباراة النهائية.



وانتزع منتخب مصر بطاقة التأهل للنهائي بعد فوز صعب وماراثوني على حساب بوركينا فاسو بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي في الدور نصف النهائي.



وتقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح في الدقيقة 66 وتعادل بانسيه لــ «الخيول» في الدقيقة الـ 73، وامتد اللقاء إلى الوقت الإضافي وفرض التعادل كلمته على 120 دقيقة من الكفاح ويلجأ الفريقان الى ضربات الترجيح.



وسجل لمصر في ضربات الترجيح كل من رمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد صلاح وعمرو وردة وأضاع عبدالله السعيد، فيما سجل لبوركينا آلان تراوري وبانو دياوارا وياغو وأضاع الحارس هيرفي كوفي وبيرتران تراوري.



كوبر يتمنى



وبتـواضع وواقـعية، أعرب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري عن سعادته بفوز فريقه على بوركينا فاسو بركلات الترجيح وتأهله لنهائي كأس الأمم الأفريقية، متمنيا أن يكون الحظ معه في النهائي بسبب ظروف الفريق وغياب العديد من عناصره ولأن حظه سيئ في المباريات النهائية (حسب قوله).



وقال ان منتخب بوركينا فاسو فريق رائع وسيطر على أغلب فترات المباراة وساعده على ذلك تراجع الجانب البدني للاعبين المصريين خاصة في الشوط الثاني وان الإجهاد والإصابات حرمت المنتخب من بناء هجمات مرتدة إلى جانب أرضية الملعب السيئة والرطوبة العالية جميعها عوامل حالت دون ظهور المنتخب المصري بالمستوى المطلوب وكان اللعب على قدر قدرات الفريق وقوة الخصم.



وأكد كوبر أن الفريق سيخضع لعملية استشفاء لإزالة إرهاق اللاعبين وتفادي حدوث اصابات جديدة، ملمحا الى عودة محمد النني لوسط الملعب.



أصحاب الإنجاز يتحدثون



من جهته، وجه قائد المنتخب المصري عصام الحضري الشكر إلى كل من ساهم في صعود منتخب بلاده إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.



وأشاد الحضري بلاعبي «الفراعنة»، مشددا على أن الروح القتالية للفريق والإصرار على إكمال المسيرة نحو حصد اللقب القاري واستعادة لقب أفريقيا كانت أهم دوافع الفوز على بوركينا في نصف النهائي.



واخـتـتـم الـحـضـري تصريحاته قائلا: «هذا هو المنتخب المصري طوال التاريخ وإن شاء الله نحقق البطولة بدعوات المصريين ودعمهم لنا وقريبا سيعود الفراعنة لسيادة القارة السمراء».



ووجه نجم الفراعنة ولاعب روما الإيطالي محمد صلاح التهنئة للشعب المصري عقب التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، واعدا بمواصلة السعي وبقوة نحو التتويج باللقب القاري.

السيسي يهنئ المنتخب على الأداء البطولي



القاهرة ـ خديجة حمودة

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة للاعبي المنتخب الوطني المصري وجهازه الفني على أدائهم البطولي على مدار مباريات كأس الامم الافريقية الحادية والثلاثين، والذين تميزوا خلالها بالكفاح والإصرار والتمسك بروح النصر، وقدموا افضل نموذج للالتزام والتفاني في العمل.

وأكد الرئيس السيسي، في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية مساء اول من امس، على ثقته في أنه مهما كانت النتائج فإن شباب مصر سيبذلون اقصى ما في وسعهم لرفع اسم بلدنا الغالي عاليا.

فرحة في الكويت وتفاعل عربي كبير عقب التأهل



القاهرة - سامي عبدالفتاح

تفاعلت الجماهير ونجوم الكرة العربية مع تأهل المنتخب المصري وتأهله الى نهائي البطولة الأفريقية ممثلا للكرة العربية، كما عمت الاحتفالات كل محافظات مصر عقب عبور بوركينا فاسو رغم ان الفوز تحقق في الساعات الاولى من صباح أمس فخرجت مواكب السيارات الى الشوارع تحيي لاعب مصر وعصام الحضري على وجه الخصوص.



مواقع التواصل الاجـتـمـاعي وكاميرات القنوات التلفزيونية اطلقت نبضاتها مهنئة الفراعنة بعد عبور الخيول البوركينية.

البداية مع نجم الأهلي والمنتخب الأسبق محمد أبوتريكة الذي نشر تغريدة قال فيها: «مبروك منتخب مصر منتخب الفخر والإصرار والعزيمة البطولة في انتظاركم يا رجال». وقال مدرب مصر السابق ضياء السيد: «مبروك منتخب مصر وعقبال النهائي إن شاء الله».

وكتب مهاجم منتخب مصر السابق محمد ناجي «جدو»: «مليون مبروك لرجالة المنتخب تستحقون لعب المباراة النهائية والكأس».

وأضاف نجم الأهلي السابق زكريا ناصف: «مبروك لمصر إطمن يا كوبر معاك لعيبة رجالة ووراهم حارس عملاق اسمه الحضري و٩٠ مليون مصري بيدعولك علشان تسعدهم كأس أفريقيا راجع».

وأعرب عدد من لاعبي المنتخب السوري عن سعادتهم بالإنجاز المصري بعد التأهل لنهائي بطولة أمم افريقيا 2017 متوقعين حصد الفراعنة للقب رغم من صعوبة المهمة.

ونـوهـت الـبـرامـج الرياضية التونسية بما حققه «الفراعنة» من إنجاز كبير ليكون كالعادة الممثل الوحيد للكرة العربية في الدور النهائي ورأى البعض أنه نجح في الثأر من هزيمة «نسور قرطاج» أمام بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي.

كما نشطت الجماهير التونسية بشكل لافت عبر صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة حيث انتشرت تعليقات وتغريدات منها: «صحة ليك يا مصر عندك رجال»، «مليون مبروك لمصر وللشعب العربي ارقص يا حضري»، «أسطورة ارقص يا حضري» وغيرها من التغريدات المباركة.

عبد الرزاق الحسين قائد المنتخب السوري كتب على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مبروك للمنتخب المصري لكن عصام الحضري حارس منتخب الفراعنة يجب أن ينصب له تمثال على ما قدمه ويقدمه للمنتخب».

وأضاف: «أي احترافية تملك يا حضري كرة القدم عطاء واحتراف ما قدمه الحضري درس لكل لاعب أن كرة القدم عطاء وتضحية واحتراف وليس معدل العمر شكرا حضري».

فيما قدم الكثير من اللاعبين المحليين في الدوري السوري الشكر للاعبي مصر على أدائهم الرجولي والقتالي أمام منتخب بوركينا فاسو.

لبنان في كأس أفريقيا!

بيروت - ناجي شربل

استعاد اللبنانيون أجواء نهائيات كأس العالم التي ينقسمون فيها مشجعين لهذا المنتخب الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا والبرتغال) أو ذاك الأميركي الجنوبي (الارجنتين والبرازيل) في امسية شتوية جليدية ليلة الأربعاء.



هذه المرة توحد اللبنانيون كرويا حول منتخب واحد، وتحدثوا عن الحارس المخضرم عصام الحضري اكثر من انشغالهم بالأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك اسبانيا. طلب الجمهور اللبناني مشاهدة مباراة مصر وبوركينا فاسو في المقاهي، واحتفلوا بتأهل «الفراعنة» إلى نهائي كأس أفريقيا بضربات الترجيح.

الأرض اللبنانية تكلمت عربية، وصدحت أغنية سيد مكاوي «أحلف بترابها».

وكانت احتفالات أضخمها في مقهى «بروس كافيه» الدكوانة (في المتن الشمالي على تخوم العاصمة بيروت) الذي احتشد في صالته الخارجية المغطاة بسقف خشبي متحرك زهاء ٦٠٠ مشاهد.



والرقم عينه احتشد في فرع المقهى بالكسليك، علما أن الحجوزات، وبحسب صاحب المقهى محمد اليمني، صبت أساسا على مباراة برشلونة، إلا أن الأجواء الحماسية استمرت بعد تأهل الفراعنة، وانتقلت الى «تويتر» و«فيسبوك».

واحتفل اللبنانيون كأن «منتخب الأرز» يشارك في البطولة الأفريقية. وترددت أسماء لاعبي مصر وغابت أسماء النجوم الذين لعبت فرقهم في الليلة الكروية الأوروبية في انجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

أمسية كروية عربية بامتياز سيطرت عليها أجواء الشيشة.

«تحيا مصر» رددتها الحناجر اللبنانية، ضاربة موعدا مسبقا في امسية الأحد مع تمن بتحقيق «الحلم العربي»... كرويا!

الصحافة المصرية تتغزل في الحضري

أشادت الصحف المصرية الصادرة أمس، بتأهل منتخب «الفراعنة» للدور النهائي في كأس الأمم الأفريقية، فيما حظي حارس المنتخب المخضرم عصام الحضري بالاهتمام الأكبر.

واهتمت معظم عناوين الصحف بأداء الحضري. وقالت صحيفة الأهرام على صفحتها الأولى تحت عنوان «الحضري يقود مصر لنهائي كأس الأمم الأفريقية».

وفي صفحة داخلية، قالت الأهرام: «كأس الأميرة السمراء تغازل مصر، السد العالي نجم المباراة الأول ولعنة الإصابات تطارد المنتخب في النهائي».

وفي صفحتها الأولى، قالت صحيفة المساء في العنوان الرئيسي «دقوا الطبول.. قهرنا الخيول.. السد العالي خلى الزغاريد تلالي».

ورصدت صحيفة الأخبار احتفالات المصريين التي غزت الشوارع قائلة: «السد العالي فرح شعبنا الغالي.. أعلام مصر ترفرف بشوارع القاهرة احتفالا بفوز المنتخب».