

تأهل منتخب الكاميرون إلى نهائى كأس أمم افريقيا 2017 بالجابون وذلك بعد فوزه على نظيره الغانى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب "فرانسيفيل" فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون، لتضرب موعدا مع منتخبنا الوطنى فى المباراة النهائية يوم الأحد المقبل.

تعادل سلبى مثير فى الشوط الأول

كان المنتخب الكاميرونى الأكثر خطورة فى الشوط الأول على مرمى نظيره الغانى من خلال تهديد مرمى منتخب البلاك ستارز فى أكثر من كرة أخطرها فى الدقيقة 8 و12 من زمن اللقاء.

بينما كانت أخطر فرص منتخب غانا عن طريق جوردان أيو فى الدقيقة 40 بعدما انفرد بحارس المنتخب الكاميرونى أوندوا قبل أن يسدد بجانب القائم الأيمن.

الكاميرون تحسم التأهل فى الشوط الثانى

نجح منتخب الأسود فى اصطياد نظيره الغانى فى الشوط الثانى من خلال تسجيله هدفين، الأول جاء عن طريق ميشيل نجادجو فى الدقيقة 72 وأضاف الثانى كريستيان باسجوجو