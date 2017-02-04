المواجهات التاريخية تنحاز للمصريين

القاهرة - سامي عبد الفتاح

ساد الارتياح بين لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم في فندق اقامتهم بالعاصمة الغابونية ليبرفيل بعد ان تأكد ان النهائي الافريقي سيجمع بين «الفراعنة» والكاميرون حيث كان الجميع يخشى تأهل غانا للنهائي لسابق الفوز على الفــريــق الغـانــي مرتين فــي 3 اشهر فقط وايضا زيادة معدل الصعوبة في المواجهة الثالثة في فترة قصيرة ويزيد من تعقيد المواجهة.

وقال ايقونة منتخب مصر وقائده عصام الحضري بعد تأهل الأسود إنه كان واثقا من مواجهة منتخب الكاميرون في المباراة النهائية بأمم افريقيا غدا، لافتا إلى أن الأفضل لمصر هو مواجهة الأسود لأن الصدام مع غانا للمرة الثالثة في أقل من شهرين يعتبر أمرا صعبا ويعقد من مهمة الفوز بالكأس.

وأوضح الحضري أنه متفائل تماما قبل مباراة النهائي ويشعر بأن الكأس اقتربت من الفراعنة، واعدا الجماهير المصرية بالتركيز الشديد في النهائي من أجل العودة بالبطولة واللقب الثامن.

الفراعنة من دون رأس حربة

وكان تأهل منتخب مصر للنهائي الافريقي في الغابون سببا في شفاء العديد من الاصابات بين نجوم الفريق ورغبة الجميع في المشاركة في هذا النهائي وتحقيق الفوز بالكاس الافريقية للمرة الثامنة. وكشف طبيب المنتخب المصري د.محمد أبو العلا ان المدافعين أحمد حجازي وأحمد المحمدي بحالة جيدة جدا رغم شعورهما ببعض الاجهاد، كما ان محمد النني جاهز للمشاركة في النهائي وكذلـك الظهير الأيسر محمد عبد الشافي أما رأس الحربة كوكا فسوف يجري تجربة لمعرفة مستوى الاصابة وقدرته على المشاركة في المباراة النهائية ويعاني كوكا من التهاب في عظام الحوض.

ويشهد المنتخب المصري أزمة في مركز رأس الحربة بعد إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي وأحمد حسن كوكا بالإصابة بالتهاب في الحوض، إلى جانب الغياب الاجباري لمحمود كهربا للإنذار الثاني وليس امام مدرب منتخب مصر، الارجنتيني هيكتور كوبر، سوى اجراء تعديلات للعب دون رأس حربة صريح مع الإبقاء على رمضان صبحي على دكة البدلاء كورقة رابحة.

ويواصل منتخب مصر تدريباته على الملعب الفرعي لستاد «لاميتي» استعدادا للنهائي الأفريقي غدا الأحد في العاشرة مساء بتوقيت الكويت.

تفاؤل الجماهير

وسادت حالة من التفاؤل والارتياح بين الجماهير المصرية بعد فوز الكاميرون على غانا رغم ما أظهره منتخب «الاسود غير المروضة» من قوة وخطورة أمام النجوم السوداء.

ويعود هذا الارتياح والتفاؤل لثلاثة أسباب: أولها ان مصر فازت على غانا مرتين في اقل من ثلاثة شهور الاولى في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم في نوفمبر الماضي بالاسكندرية وانتهت المباراة بهدفين دون رد، والثانية يوم 25 يناير الماضي في دور المجموعات لكأس أمم افريقيا حيث تغلب الفراعنة على النجوم السوداء بهدف محمد صلاح.

الجماهير المصرية تخشى من انتفاضة نجوم غانا في حالة تأهلهم للنهائي لرد الاعتبار امام الفراعنة وهو ما كان سيهدد الحلم المصري بالفوز باللقب الافريقي الثامن لكنها في الوقت نفسه تقدر قوة المنتخب الكاميروني والظروف الصعبة التي يعيشها المنتخب المصري.

مواجهات مصر مع الكاميرون في النهائي الافريقي تنحاز دائما لصالح الفراعنة حيث فازت مصر بركلات الترجيح في بطولة عام 1986 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي للمباراة بالتعادل السلبي وانتزعت اللقب الثالث في تاريخ مشاركاتها في كأس الامم الافريقية.

وكرر منتخب مصر تفوقه على نظيره الكاميروني وهزمه مرة أخرى في نهائي بطولة 2008 بهدف محمد ابوتريكة.

التفوق المصري على الكاميرون خلال بطولة الامم الافريقية بشكل عام، حيث التقى الفريقان 9 مرات فازت مصر في خمس منها وخسرت في ثلاث وتعادل الفريقان مرة واحدة.

وكان آخر فوز لمصر على الكاميرون في بطولة 2010، حيث تغلبت عليها 3-1.

أما آخر فوز للكاميرون فكان في بطولة 2002 بهدف دون رد.