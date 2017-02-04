تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017 بفوزها على غانا 2-0 في الدور نصف النهائي في فرانسفيل.

وسجل توماس بارتي (72) وكريتسيان باسوغوغ (93) الهدفين.

وتلتقي الكاميرون في النهائي غدا في ليبرفيل مع مصر التي تأهلت بفوزها الاربعاء على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والإضافي.

ولم يستطع قائد غانا اسامواه جيان المشاركة بسبب الاصابة، فحمل انـدريــه ايــوو الشـــارة في هذه المباراة التي حضرها مدرب مصر الارجنتيني هيكتور كوبر ومساعدوه.

وارتكب الغاني مبارك واكاسو خطأ على مشارف منطقة فريقه، ونفذ موكاندجو الركلة الحرة لتمسح الكرة ظهر المدافع الغاني جون بوي وتصل الى الكاميروني توماس بارتي الذي سيطر عليها ثم ارسلها في المرمى الخالي من حارسه المرتمي على الارض (72).

وفي الوقت بدل الصائع، استغل الكاميرونيون الاندفاع الكلي للاعبي غانا، وخطف باسوغوغ الكرة من منطقته الدفاعية وسار بها حتى واجه الحارس بريماه وتلاعب به ثم ارسلها في المرمى بسهولة (93).