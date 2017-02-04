يلتقي اليوم في بور- جانتيي منتخبا بوركينا فاسو وغانا «الجريحان» في مباراة الترضية لتحديد هوية صاحب المركز الثالث في كأس الامم الافريقية.

وكانت بوركينا فاسو خسرت في نصف النهائي امام مصر بركلات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي بفضل تألق الحارس المخضرم عصام الحضري الذي تصدى للركلتين الاخيرتين، في حين خسرت غانا امام الكاميرون 0-2.

ولا يعكس مشوار غانا في هذه البطولة التوقعات التي رشحتها بنسبة كبيرة لاحراز لقب اول منذ 35 عاما وخامس في مسيرتها، رغم انها كانت ثاني المتأهلين الى ربع النهائي بعد السنغال التي سبقتها بحكم موقعها التسلسلي في المجموعة الثانية.

وتحمل مباراة اليوم الرقم 17 في تاريخ مواجهات الطرفين في مختلف المسابقات، وتتفوق غانا بعشرة انتصارات مقابل 4 هزائم وتعادلين بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي (فيفا).