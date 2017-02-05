اقتربت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالغابون على نهايتها بوصول مصر والكاميرون للنهائي، الا ان هناك صراعا من نوع آخر يدور بين اللاعبين وهو جائزة هداف البطولة.

ويتصدر هدافي البطولة جونيور كابانانغا (جمهورية الكونغو الديموقراطية) برصيد 3 اهداف، بينما يمتلك رصيد هدفين كل من: محمد صلاح (مصر)، ميكايل نغاديو (الكاميرون)، رياض محرز واسلام سليماني (الجزائر)، بريجوس ناكولما واريستيد بانسي (بوركينا فاسو)، بول خوسيه مبوكو (جمهورية الكونغو الديموقراطية)، بيار ايميريك اوباميانغ (الغابون)، اندريه ايوو (السنغال)، ساديو مانيه (السنغال) ونعيم السليتي (تونس). فمن يخطف اللقب؟