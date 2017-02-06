القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

لحق فريق الزمالك بالاهلي في العاصمة الاماراتية ابوظبي، استعدادا لمباراة السوبر المصري يوم الجمعة القادم.

وكان فريق الزمالك قد وصل ابوظبي مساء السبت وبدأ تدريباته أمس بقيادة محمد حلمي، فيما يواصل الاهلي تدريباته بقيادة حسام البدري.

ومن المنتظر انضمام اللاعبين الدوليين من الفريقين، قبل المباراة بـ48 ساعة فقط، بعد عودة البعثة المصرية من الغابون.

وأكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والمشرف على فريق الكرة، أن مجلس مدينة أبوظبي كان في استقبال بعثة الفريق الأبيض فور وصولها للمدينة.

يذكر ان بعثة الزمالك، بدون قائد الفريق شيكابالا والذي تم اقصاؤه عن الرحلة، لخلافاته مع المدير الفني ورئيس النادي مرتضى منصور، ومع ذلك تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع أكثر من لاعب في الفريق قبل مغادرة البعثة مطار القاهرة متجهة إلى الإمارات لمواجهة الأهلي يوم 10 من الشهر الجاري في السوبر المصري.

ووجه شيكابالا الشكر للاعبين على مساندتهم له بعد قرار محمد حلمي المدير الفني للفريق باستبعاده لعدم الجاهزية الفنية.