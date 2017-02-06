بعد مرور 30 دقيقة تقدم منتخب مصر أمام الكاميرون فى الدور النهائى لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، بهدف أحرزه محمد الننى فى الدقيقة 23.

بدأ هيكتور كوبر المدير الفنى الأرجنتينى للمنتخب الوطنى اللقاء بتشكيل مكون من: "عصام الحضرى، أحمد المحمدى، على جبر، أحمد حجازى، أحمد فتحى، طارق حامد، محمد الننى، محمود حسن تريزيجيه، عبد الله السعيد، محمد صلاح، عمرو وردة".

فى الـ15 دقيقة الثانية من الشوط الأول، عاد الهدوء للقاء بعد حالة النشاط التى كان عليها كل منتخب ليستمر الأداء لأكثر من 5 دقائق على نفس الوتيرة.

فى الدقيقة 23هجمة عن طريق محمد الننى يلعبها لعمرو وردة الذى يمررها لصلاح الذى يهيئها للننى الذى يتألق ويخدع حارس المرمى ويسددها قوية معلنا عن الهدف الأول للفراعنة.

بعدها يضغط لاعبو الكاميرون على المنتخب المصرى على أمل تعديل النتيجة لكن يقابلها تألق وسط ودفاع المنتخب ومنع أى هجمة خطيرة للكاميرون.

بعدها تعود السيطرة للفراعنة بعد تمرير الكرة أكثر من مرة بين صلاح والسعيد ووردة والمحمدى.

الكاميرون تخطف الهدف الثانى أمام مصر

تقدم فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون، بالهدف الثانى لمنتخب بلاده أمام مصر فى الدقيقة 88 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً، على ملعب "لاميتى" بالعاصمة الجابونية "ليبرافيل"، فى نهائى أمم إفريقيا 2017.

كان المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الرابعة مع غانا ومالى وأوغندا وتعادل مع مالى بدون أهداف، وفاز على غانا وأوغندا بنتيجة واحدة 1-0، وصعد كأول المجموعة وواجه المنتخب المغربى وفاز بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ثم صعد للدور قبل النهائى وتغلب على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1-1.

تقدم محمد الننى لاعب وسط المنتخب، للفراعنة بالهدف الأول أمام الكاميرون فى الدقيقة 22 بعد تلقيه تمريرة رائعة من محمد صلاح ليحولها الننى إلى داخل الشباك الكاميرونية وتعادل نكولو لمنتخب الكاميرون فى الدقيقة 59 وأضاف فينسنت أبوبكر الهدف الثانى للكاميرون.