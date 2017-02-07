هيكتور كوبر المدير الفني يبدي حزنه: «كنت أرغب في إسعاد الشعب المصري»

كنا أفضل من الكاميرون في الشوط الأول وأحرزنا هدفا وكان بإمكاننا أن نضيف هدفا آخر لكن الحظ لم يحالفنا

القاهرة - خديجة حمودة سامي عبدالفتاح

استقبل أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعثة المنتخب المصري لكرة القدم، العائدة من الغابون، رغم خسارة اللقب الأفريقي لبطولة الأمم الافريقية، في بادرة هي الأولى من رؤساء مصر، بأن يستقبل رئيس الجمهورية منتخبا عائدا بلا بطولة.

وكان الاستقبال في القاعة الرئاسية بمطار القاهرة، والتي لا تفتح إلا لاستقبال رؤساء الدول أو لسفر رئيس الجمهورية.

وصافح الرئيس السيسي كل اعضاء بعثة المنتخب فردا فردا، وفي مقدمتهم هاني ابوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، الذي رافق الفريق في رحلة العودة.

وقدم الرئيس السيسي الشكر لكل لاعبي المنتخب والجهاز الفني، على ما قدموه في البطولة الافريقية من أداء رجولي وبطولي، رغم فقد اللقب في المباراة النهائية أمام منتخب الكاميرون، وقال السيسي للاعبين ان الشعب المصري كله فخور بأدائكم في البطولة.

وتحدث الحارس الدولي عصام الحضري، قائد الفريق، نيابة عن كل اللاعبين، فشكر الرئيس السيسي، لحرصه على استقبال الفريق، واصفا هذا الاستقبال بأنه أروع تكريم لكل اللاعبين، الذين كانوا يتمنون العودة بالكأس الافريقية لإسعاد الشعب المصري.. كما كرر رئيس اتحاد الكرة هاني ابوريدة الشكر الى الرئيس السيسي، مؤكدا ان هدية منتخب مصر للشعب المصري، ستكون التأهل لمونديال روسيا 2018، بعد غياب طويل عن البطولة العالمية.

نهاية الحلم المصري

خسر المنتخب المصري لقب كأس الأمم الإفريقية، بعدما فشل في الحفاظ على تقدمه بهدف أمام نظيره الكاميروني في المباراة النهائية، ليخسر بنتيجة 1-2.

وتوج منتخب الأسود الكاميرونية باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه وبعد غياب دام 15 عاما، بينما فرط منتخب الفراعنة في فرصة اقتناص اللقب الثامن، علما بأنه مازال يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بسبعة ألقاب.

واحتشدت الجماهير المصرية في مقرات الاندية ومراكز الشباب والكافيهات، وهي تحمل الأعلام مصرية، وانتظرت لحظة الاحتفال بالبطولة، رغم برودة الجو، وزاد التفاؤل مع هدف النني المبكر، والأداء المميز للمنتخب المصري في الشوط الأول ولكن انقلب الحال بصورة خطيرة في الشوط الثاني، حتى ضاع الفوز، وذهبت الكأس الى المنتخب الكاميروني، ما أصاب الجماهير المتحفزة بالحزن والاحباط الشديدين، مع فخر بالمنتخب المصري في الوقت نفسه.

كوبر يعتذر

أبدى هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم حزنه الكبير وقال: «كنت أرغب في إسعاد الشعب المصري، ولكن هذا هو حال كرة القدم، لابد أن يكون هناك فريق فائز وآخر خاسر».

وأضاف: «كنا أفضل من الكاميرون في الشوط الأول وأحرزنا هدفا وكان بإمكاننا أن نضيف هدفا آخر ولكن الحظ لم يحالفنا، وفي الشوط الثاني لم يسعفنا العامل البدني، وفقدنا السيطرة التي انتقلت إلى المنتخب الكاميروني».

تشكيلة الكاف المثالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القـدم (كاف) التشكيلة المثاليــــة، لأفضـــل 11 لاعبا فــي النسخـــة 31 من كـــأس الأمم الإفريقيـــة بالغابون.

وتضم التشكيلة كلا من: حارس المرمى فابريس أوندوا (الكاميرون)، وثلاثي الدفاع كارا مبودجي (السنغال)، أحمد حجازي (مصر)، ميشيل نجادو (الكاميرون)، وخمسة في الوسط هم تشالز كابوريه (بوركينا فاسو)، محمد صلاح (مصر)، دانييل أمارتي وكريستيان أتسو (غانا)، برتراند تراوري (بوركينا فاسو).

وفي خط الهجوم، الثنائي كريستيان باسجوج (الكاميرون) الذي نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجونيور كابانانجا (الكونغو الديموقراطية) هداف البطولة برصيد 3 أهداف.

ورغم عدم اختيار عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية للقارة الافريقية، فقد فاز بكأس أحسن حارس مرمى، في تنـــاقض غريب من الكاف.

وتسلم الحضري قائد الفراعنة أيضا جائزة اللعب النظيف التي توج بها المنتخب المصري.