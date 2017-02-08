القاهرة - سامي عبد الفتاح

بين يوم وليلة تحول زملاء الأمس الى خصوم ومتنافسين في مواجهة بعضهم بعضا حيث انقسم اللاعبون الدوليون من الأهلي والزمالك والمنضمون لمنتخب مصر العائد من الغابون الى فريقين متنافسين مع باقي زملائهم في الفريقين استعدادا للمواجهة المرتقبة بعد غد الجمعة في الكأس السوبر المصري والذي سيقام في ابوظبي ويجمع بين الأهلي (بطل الدوري) والزمالك (بطل الكأس)، علما أن «الاحمر» هو حامل اللقب من البطولة الماضية والتي اقيمت في مدينة العين الاماراتية.

وأمس شهد مطار القاهرة سفر اللاعبين الدوليين للفريقين الى ابوظبي بعد 24 ساعة فقط من عودتهم من ليبرفيل واستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي لهم في مطار القاهرة.

ولاعبو الأهلي الدوليون هم: الحارس شريف إكرامي وأحمد حجازي وسعد سمير وأحمد فتحي وعبد الله السعيد، بينما سيطير مروان محسن لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي بعد اصابته في مباراة المغرب.

أما لاعبو الزمالك فهم: إبراهيم صلاح وعلي جبر وطارق حامد.

وفضل كل من المدير الفني للأهلي حسام البدري والمدير الفني للزمالك محمد حلمي ان يحصل اللاعبون على راحة أمس على ان يدخلوا تدريبات الفريقين من اليوم وتكون استشفائية لتفادي الارهاق والاصابات.

واستقر البدري على اجراء اختبار طبي لمدافع الفريق الأحمر أحمد حجازي فور وصوله للعاصمة الإماراتية أبوظبي امس.

واشتكى حجازي من آلام في العضلة الخلفية قبل لقاء مصر والكاميرون في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعن حالة المصابين في الزمالك، قال رئيس بعثة الفريق في الامارات أحمد مرتضى إن ايمن حفني أجرى أمس اشعة لحسم موقفه من المشاركة في المباراة.

وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في مباراة الأهلي بالدوري المصري نهاية العام الماضي بالعضلة الضامة وخضع خلال الفترة الماضية لتدريبات علاجية وتأهيلية.

اما المهاجم النيجيري ستانلي فاصبح جاهزا للمباراة، كما شارك الحارس احمد الشناوي في التدريبات بعد شفائه من اصابته مع المنتخب المصري في الغابون ولكن امر اشراكه في مباراة الكأس السوبر متروك للمدير الفني.

ويسافر اليوم الى ابوظبي رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة واعضاء المجلس حازم الهواري وكرم كردي وسيف زاهر وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح ومحمد أبو الوفا وأحمد مجاهد وحازم إمام ومجدي عبد الغني وسحر الهواري.

كما يسافر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر ومترجمه محمود فايز وأحمد ناجي إلى الإمارات لحضور السوبر بناء على دعوة الشركة الراعية.

ويسعى رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح لحل أزمة طاقم التحكيم الألماني بقيادة فيليكس بريش والذي سيدير مباراة السوبر.

وقال عبد الفتاح إن الطاقم الألماني من المفروض أن يصل الإمارات اليوم، إلا أنه يتمسك بأن تكون تذاكر الطيران درجة أولى وهو ما يكلف الاتحاد المصري أكثر من 20 ألف دولار.

وأضاف: «نسعي لإقناع بريش ومساعديه بالتنازل عن طلبهم وفي حالة اصرارهم سيتم استقدام طاقم تحكيم آخر».

وألمح عبد الفتاح إلى إمكانية الاستعانة بطاقم تحكيم إماراتي لإدارة السوبر.

مرتضى يحاصر شيكابالا

ومع اقتراب مباراة السوبر، تصاعدت أزمة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مع قائد الفريق محمود شيكابالا والذي منع من السفر الى الامارات، حيث طلب رئيس الزمالك من الشؤون القانونية بالنادي أن تنذره من أجل إعادة الأموال التي تقاضاها مؤخرا.

وقال منصور: «شيكابالا متغيب عن التدريبات منذ شهر وأبلغت الشؤون القانونية بإنذار اللاعب على يد محضر ليعيد الأموال التي تقاضاها وجعلته يعود للحياة الكروية من جديد».

وأوضح مرتضى أن قرار استبعاد شيكابالا من لقاء السوبر يعود للمدير الفني محمد حلمي رافضا التضامن مع اللاعب ومهاجمة المدرب من قبل الجماهير أو بعض اللاعبين، لافتا إلى أن حلمي صاحب الحق الأصيل في جميع القرارات الفنية.

وعلى صعيد آخر، تقام اليوم مباراتان في مسابقة كأس مصر، حيث يلعب الاتحاد السكندري مع إنبي، ومصر المقاصة مع بتروجيت.