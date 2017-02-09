الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم الجولة 18 من الدوري السعودي بلقاءين مهمين لقطبي المنافسة على الصدارة وهما الهلال والاهلي فيحل الهلال ضيفا على الفيصلي في المجمعة ويبحث عن تعويض خسارته لنقطتين في الجولة الماضية والتي اسهمت في ان يتقلص الفارق بينه والاهلي الى نقطة واحدة فقط.

لذلك سيدخل الهلال بقوة من اجل حصد النقاط الثلاث بينما يأمل المستضيف الفيصلي في الخروج ولو بنقطة واحدة من اجل الابتعاد عن مواقع التهديد التي تحيط به حاليا.

وفي الدمام يواجه الاهلي مستضيفه القادسية وهو يضع في اعتباره نتيجتي خصمه في الجولتين السابقتين بعد الفوز على النصر ثم التعادل مع الهلال ويسعى الى كسب النقاط الثلاث من اجل الابقاء على حظوظه في مطاردة الهلال المتصدر بينما لا زال القادسية يبحث عن تأكيد وضعه في الهروب من دائرة الخطر والنجاة من الهبوط ولقائهما اليوم هو الاول قبل ان يلتقيا الاسبوع المقبل مجددا في كأس الملك عبر الدور ثمن النهائي.

وكان التعاون قد تأهل الى الدور ربع النهائي بعد ان تجاوز خصمه التقليدي الرائد بهدف لاعبه الروماني سان مارتن 88 ورد التعاون اعتباره من خسارته السابقة في الدوري من الرائد.

وفي دوري ابطال آسيا، تأهل نادي الفتح الى دور المجموعات بعد ان تجاوز ضيفه فريق ناساف كارشي الاوزبكي بهدف لاعبه البرتغالي اوكرا (د. 45).