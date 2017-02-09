القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

طلب حسام البدري المدير الفني لفريق الاهلي لكرة القدم، ومحمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك، أن تكون تدريبات الفريقين اليوم سرية، ولا يسمح بحضور جماهير أو أي من وسائل الإعلام، لوضع الملامح النهائية لتشكيل الفريقين وطريقة اللعب، في مواجهة الغد بين القطبين في مباراة السوبر المصري والتي تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بأبوظبي، حيث يواجه المدربين مشكلة فنية، وهي حالة الإجهاد التي اصابت كل اللاعبين الدوليين في الفريقين، وحتمية الاعتماد على خيارات اخرى في تشكيل المباراة للفوز باللقب، والاستعانة بالدوليين كبدلاء، أو اشراكهم من البداية في اضيق الحدود.

وتقام المباراة في الثامنة مساء بتوقيت ابوظبي، السادسة مساء بتوقيت القاهرة. وأمس عقد حسام البدري المدير للأهلي، مؤتمرا صحفيا، بمشاركة حسام غالي كابتن الفريق، للحديث عن مباراة القمة مع الزمالك غدا، وتحدث البدري خلال المؤتمر عن رؤيته لمباراة القمة واهمية الفوز باللقب والحفاظ عليه، لاضافته الى بطولة الدوري التي فاز بها الاهلي الموسم الماضي.

وفي تصريحات صحافية مماثلة، قال محمد حلمي المدير الفني للزمالك، ان مباراة السوبر لها اهمية متعددة الجوانب، لأنها أول مباراة للفريقين بعد مباراة القمة التي فاز فيها الاهلي في ختام الدور الأول لمسابقة الدوري.

وعن السبب وراء استبعاد قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا»، من هذه المهمة، قال حلمي: شيكابالا تغيب عن تدريبات الفريق منذ مباراة الأهلي التي أقيمت يوم 29 ديسمبر الماضي في الدوري، لذلك فإن اللاعب غير جاهز لخوض مباراة الجمعة.

وحقق فريق وادي دجلة فوزا صعبا، في الوقت القاتل، على حساب نظيره طنطا بهدف نظيف، بستاد الإسماعيلية في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر لكرة القدم.

انتهى الوقت الأصلي من عمر اللقاء بالتعادل دون أهداف، ولكن حسام عرفات نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 117 بتسديدة صاروخية سكنت شباك الحارس إسلام طارق.

وصعد وادي دجلة بهذا الفوز إلى ربع نهائي بطولة الكأس، ليضرب موعدا مع الفائز من لقاء الأهلي والداخلية في دور الستة عشر للبطولة.

كما حصد فريق طلائع الجيش فوزا صعبا على حساب نظيره الشرقية بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب السويس الجديد.

سجل هدف المباراة اللاعب المالي نيكولاس داو في الدقيقة 18 من عمر اللقاء الذي شهد محاولات من جانب الشرقية للتعويض ولكن تألق الحارس عماد السيد ومدافعي الطلائع حال دون ذلك.