القاهرة - سامي عبدالفتاح

يشهد الليلة ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي المواجهة الكروية المرتقبة بين فريقي الاهلي والزمالك على كأس السوبر المصري والذي يقام للمرة الثانية على التوالي في الامارات.

وهي المواجهة الثانية على التوالي التي تجمع بين المدربين حسام البدري ومحمد حلمي في أقل من شهرين بعد فوز الاول على الثاني في الدوري لذلك يسعى البدري مع لاعبيه لتأكيد تفوق الأحمر، بينما يجاهد حلمي مع لاعبيه لرد الاعتبار للخسارة الاخيرة والعودة الى القاهرة بالكأس.

ويشهد المباراة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني ابوريدة لتسليم الكأس الى الفريق الفائز، حيث تمتد المباراة لوقت اضافي في حال انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل واذا استمر التعادل تحسم بضربات الترجيح.

الأهلي يخوض مباراة السوبر باعتباره بطل الدوري للموسم المنقضي، في حين يلعب الزمالك المباراة باعتباره بطل كأس مصر عن الموسم ذاته.

يدير مواجهة السوبر الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش ويساعده كل من مارتن فيلسك وإيفو نادفورنيك على أن يكون بيتر إرديليانو حكما رابعا وذلك بعد تعذر الاتفاق مع الطاقم الالماني.

الأهلي السوبر

يحتل الأهلي صدارة الأكثر تتويجا بالبطولة فمن أصل 13 بطولة فاز الأحمر بتسعة ألقاب مقابل بطولتين للزمالك ولقب وحيد للمقاولون العرب ولقب لحرس الحدود.

والتقى قطبا الكرة المصرية في 4 مواجهات ببطولة السوبر المصري حسمها الأهلي كلها لصالحه، حيث فاز الأحمر باللقب على حساب الأبيض لأول مرة عام 2003 بركلات الترجيح ثم في عام 2008 بهدفين نظيفين وبعدها في عام 2014 وحسمها الأهلي بركلات الترجيح (8-7)، وأخيرا العام الماضي في الإمارات بنتيجة 3-2.

وهداف كأس السوبر هو عبدالله السعيد لاعب الأهلي بعد تسجيله 3 أهداف في المباريات التي خاضها بينما يأتي بعده مدحت عبدالله مدافع الزمالك السابق ومحمد عادل لاعب المقاولون السابق بتسجيلهما هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في بطولة 2004 وانتهت لصالح المقاولون 4-2 ومحمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق بتسجيله هدفين، الأول في إنبي 2006 والثاني في حرس الحدود 2010.

وحسام عاشور لاعب وسط الأهلي هو أكثر اللاعبين مشاركة في كأس السوبر فمن أصل 10 مشاركات للأحمر في البطولة شارك في 8 مباريات ولم يغب عن أي بطولة منذ تصعيده وخوضه كأس السوبر عام 2006 أمام إنبي.

وتشهد مباراة الليلة ظهور لاعبي الفريقين بالزي الجديد لكل منهما حيث يظهر للمرة الاولى زي الزمالك الجديد الذي يحتوي على خطين باللون الأحمر في صدر القميص بجانب رسومات عن الحضارة المصرية وتاريخ مصر بينما يحتوي الشورت على علم مصر من الأطراف، بينما حصل الأهلي على قميصه الجديد الملون باللون الأحمر بدرجات مختلفة.

الغائبون من الفريقين

وضع المدير الفني للأهلي حسام البدري خطته للفوز بالكأس معتمدا على إيقاف خطورة ثلاثي الأبيض المتمثلة في باسم مرسي وأيمن حفني ومصطفى فتحي، كما سيتحدد خلال عقب تدريب أمس التشكيل الأساسي الذي سيخوض به المباراة والأقرب له كل من شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وسعد سمير وحسين السيد وحسام غالي وحسام عاشور وعبد الله السعيد ووليد سليمان ومؤمن زكريا وجونيور أجاي.

ودخل الأهلي معسكرا مغلقا بالإمارات منذ بداية الشهر الجاري، في حين بدأ الزمالك بقيادة مديره الفني محمد حلمي تدريباته هناك منذ الأحد الماضي.

ويغيب عن الأهلي خلال المباراة لاعب الوسط عمرو السولية وقلب الدفاع رامي ربيعة للإصابة في حين يغيب أحمد حمودي صانع اللعب لعدم الجاهزية الفنية.

وفي الزمالك، يغيب كل من حسني فتحي ومحمد مجدي وعلي فتحي ومحمد مسعد للإصابة، ومحمود عبد الرازق شيكابالا والزامبي إيمانويل مايوكا لعدم الجاهزية.