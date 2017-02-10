بيروت ـ ناجي شربل

التحق العهد اللبناني بأندية الأهلي المصري المضيف ومواطنه الزمالك، النصر والهلال من السعودية، الترجي التونسي، نصر حسين داي الجزائري، الفتح المغربي، الفيصلي الأردني، المشاركة في نهائيات كأس العالم العربي الاولى للأندية (الصيغة الجديدة لدوري ابطال العرب)، التي تستضيفها مدينة الاسكندرية المصرية بين 21 يوليو و5 اغسطس المقبلين، بعد تأهله من تصفيات في منطقة غرب آسيا، متخطيا في الدوري التمهيدي الثالث فريق فنجا العماني بفوزه عليه 2 – 1 ذهابا في بيروت، و4 – 0 ايابا في مسقط.



وفاز العهد في مبارياته التمهيدية الست التي خاضها امام الرفاع البحريني وشباب الخليل الفلسطيني وفنجا.

و كان بلغ نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الا انه خسر ايابا في بيروت امام القوة الجوية العراقي 2 – 3.

ويتصدر العهد ترتيب الدوري العام اللبناني الـ 57، بعد بداية غير موفقة تحت قيادة مديره الفني السابق الالماني روبرت غاسبرت.

ويدير دفته الآن لاعبه الدولي السابق باسم مرمر.

ويفيد الفريق مجموعة من اللاعبين النجوم المحليين اذ يضم لاعبين اثنين في كل مركز، ما يعني ان دكة البدلاء تزخر بلاعبين من الصف الأول.



وهو الفريق اللبناني الوحيد الذي سجل لاعبوه على قيوده محترفين بعقود، ليتفادى رحيل البعض منهم الى فرق خارجية مستفيدين من نظام الهواية المعمول به في لبنان.



وسبق ان غادره الجناح حسن شعيتو «موني» محترفا الى البحرين قبل ان يعود.

وقد دفع الأنصار اللبناني ضريبة حالة مماثلة في عز الموسم، برحيل المدافع معتز بالله الجنيدي والكابتن ربيع عطايا، فتراجع من مركز الصدارة ذهابا الى المركز الرابع حاليا، وبات بعيدا من المنافسة على اللقب، الذي سيعود الى العهد حكما.

كما يعيش العهد استقرارا ماديا ويتقاضى لاعبوه مخصصاتهم الشهرية بتحويلات الى حساباتهم الموطنة في المصارف، علما ان رئيسه المحامي تميم سليمان يتولى التمويل بالكامل، ويتطلع الاخير الى احراز الفريق اللبناني لقبا خارجيا أول، ويضرب موعدا في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل، باعتبار ان الفريق لم يتأهل للنسخة الحالية اذ حل وصيفا في المسابقتين المحليتين المؤهلتين الموسم الماضي، وهما الدوري والكأس.

اما المشاركة العربية، فيرى فيها سليمان «مناسبة للاحتكاك بفرق عريقة سبقتنا الى الاحتراف».