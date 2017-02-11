الاتحاد العربي أصر على تواجد أبطال البطولات المحلية في كل دولة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عادت الى الحياة بعد سبات طويل بطولة الاندية العربية لكرة القدم وتحت رعاية وتنظيم الاتحاد العربي للعبة، حيث اعلن رئيس الاتحاد الامير تركي بن خالد عن استضافة مصر للبطولة الجديدة، خلال الفترة من 22 يوليو حتى السادس من أغسطس المقبلين.

ويشارك بالبطولة اندية: الأهلي والزمالك (مصر)، العين (الإمارات)، الهلال والنصر (السعودية)، الترجي (تونس)، الفتح «المغرب»، النفط «العراق»، الفيصلي «الأردن»، وفريق جزائري على أن تقام مباراتان فاصلتان تجمع الأولى فنجاء العماني مع العهد اللبناني والثانية بين بطل موريتانيا مع المريخ السوداني حيث ستبلغ عدد الأندية المشاركة 12 ناديا، سيتم توزيعها على ثلاث مجموعات بحيث يتأهل بطل كل مجموعة إلى نصف النهائي لينضم إليهم أحسن ناد يحتل المركز الثاني.

وفي مؤتمر صحافي بمدينة ابوظبي، أكد الأمير تركي بن خالد ان الاتحاد يسعى إلى نقل كرة القدم العربية نحو آفاق جديدة وطموحه، وشدد الأمير تركي على أن البطولة ستكون بمنزلة انطلاقة جديدة للبطولات العربية هذا العام بشكلها الجديد والمميز، بعدما تمكن الاتحاد العربي من تجواز الصعاب التي وقفت في وجه هذه العودة.

وكشف الأمير تركي أن الاتحاد العربي كان حريصا ليس على عودة البطولة فقط بل إلى أن تكون هذه العودة بشكل أكثر قوة وألا تكون عبئا على الأندية، كاشفا النقاب عن وجود محاولات ما بين الاتحادين العربي والدولي لتوقيع اتفاقية تقضي بأن تسري كافة المخالفات التي تشهدها البطولات العربية على البطولات المحلية والقارية.

وشهد المؤتمر توقيع عقد البث الفضائي للبطولة العربية المقررة في الصيف المقبل بمصر مع قنوات أبوظبي الرياضية وأون تي في سبورت.

وأشار الامير تركي إلى أن الاتحاد العربي أصر على تطبيق اللوائح المعمول بها فيما يخص ترشيحات الفرق المشاركة بحيث يكون بطل الدوري أو بطل الكأس أو وصيف بطل الدوري هو الممثل لكل دولة تشارك في هذا الحدث، حيث رفض الاتحاد قيام بعض الدول بترشيح أندية أخرى تحظى بجماهيرية كبيرة كونها لم تخضع للشروط التي تنص عليها لوائح البطولة.