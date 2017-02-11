القاهرة - سامي عبدالفتاح

نجح المدير الفني الحالي لسموحة، مؤمن سليمان، في أول مهمة مع فريقه الجديد، وقاده الى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، حيث حقق فوزا مهما على حساب نظيره الإسماعيلي، بهدف نظيف، على ملعب بتروسبورت في دور الـ 16.

سجل هدف اللقاء الوحيد أحمد حسن مكي ليصعد فريق سموحة السكندري لمواجهة مصر المقاصة في دور الثمانية.

وخاض الإسماعيلي أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد التشيكي ستاركا، ولكن الفريق لم يظهر بمستوى جيد رغم تعدد صفقاته الأخيرة.

وتستعد الأندية المصرية لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، بعد توقف أكثر من 40 يوما، وستكون البداية، بعد غد (الاثنين) بثلاث مباريات، ضمن الجولة 18 وبداية الدور الثاني، حيث يلتقي الداخلية مع أسوان، وادي دجلة مع بتروجيت، والمقاولون مع الاتحاد السكندري.

ويوم الثلاثاء، يلعب سموحة مع الشرقية، وانبي مع النصر للتعدين، ويوم الأربعاء يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، والزمالك مع الإنتاج الحربي.

وكان المصري قد غادر الى مدينة ننوى في نيجيريا لمواجهة فريق ايفياني اوبا في دور 64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة غدا الأحد.

واستعدادا للمواجهة، اجتمع المدير الفني للنادي المصري، حسام حسن، بلاعبيه وطالبهم بالقتال طوال الـ 90 دقيقة من أجل الفوز لإسعاد جماهير بورسعيد.