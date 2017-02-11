الرياض - خالد المصيبيح

غرد الهلال خارج السرب منفردا بصدارة الدوري السعودي لكرة القدم بفارق 4 نقاط عن اقرب منافسيه الاهلي عندما تغلب على مستضيفه الفيصلي 2-0 في الجولة الـ 18.

وجاء هدفا الهلال عن طريق سلمان الفرج وعمر خريبين، ليرفع الفريق رصيده من النقاط الى 44 نقطة، فيما ظل الفيصلي على نقاطه الـ 17 في المركز العاشر.

وفي الدمام، سقط الوصيف الأهلي أمام القادسية الذي واصل تقديم عروضه الأخيرة الجيدة فقسى على الفريق الاهلاوي بنتيجة 4-1.

وسجل للقادسية عبدالمحسن فلاته (40 و45) والبرازيلي بيسمارك فيريرا (53) ونايف هزازي (76)، وللأهلي السوري عمر السومة (88).

ووصل القادسية بذلك الى النقطة 20 في المركز الثامن، فيما ظل الاهلي على نقاطه الـ 41.

الأنصاري يغيب عن «الإتي»

وتستكمل اليوم لقاءات الجولة بلقاءين، فيحل الاتحاد ضيفا على التعاون في لقاء مهم للفريقين من اجل العودة للمنافسة على الصدارة بالنسبة لـ «الإتي» وللتقدم خطوة اكبر نحو مركز افضل بالنسبة للتعاون.

ويغيب عن الاتحاد اليوم لاعبه فهد الانصاري الذي لازال يعاني من إصابته في الظهر، فيما سيعود اليه اليوم لاعبه المصري محمود كهربا بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس افريقيا.

ويقام اليوم أيضا لقاء آخر يجمع الرائد والباطن وكلاهما سيسعى للبحث عن مقعد آمن بعيدا عن مخاوف الهبوط وان كان الرائد سيبحث عن رد اعتباره من خسارته القاسية في الدور الاول من الباطن برباعية.

الهلال يضم خميس

من جانب آخر، كسب الهلال صفقة لاعب على مستوى كبير من خصمه النصر عندما خطف منه لاعبه المميز عوض خميس ووقع معه لمدة 3 سنوات مقابل 6 ملايين ريال سنويا.

وكان اللاعب قد دخل في الستة الأشهر الأخيرة من عقده مع النصر والتي يحق لأي ناد مفاوضته والتوقيع معه، فيما كان قد رفض جميع العروض التي قدمها له النصر.

واحتفل أنصار «الأزرق» كثيرا بضم خميس في وقت أبدت عدد من جماهير النصر أسفها على مغادرته وأبدت لومها لإدارة النادي التي فرطت في اللاعب.

وكان عوض قد قدم للنصر قبل 4 مواسم قادما من نجران مقابل 2 مليون ريال.