انطلقت بطولة الجالية السورية الثانية لكرة القدم في الكويت برعاية رجل الأعمال السوري حسين الثلج، حيث شارك في البطولة 8 فرق من أبناء الجالية السورية.
وضمت المجموعة الأولى منتخب الجالية السورية (أ) وشباب هجين وشباب البوكمال والاتحاد السوري.
كما ضمت المجموعة الثانية منتخب الجالية السورية (ب) نسور الشعيطات ونسور قاسيون والفتوة السوري وأقيمت جميع مباريات دور المجموعات ليتأهل عن المجموعة الأولى فريقي منتخب الجالية السورية (أ) وشباب هجين السوري، وتأهل عن المجموعة الثانية نسور الشعيطات السوري ونسور قاسيون، وسيلتقي منتخب الجالية الذي احتل صدارة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية نسور قاسيون، فيما يواجه شباب هجين ثاني الأولى مع متصدر الثانية نسور الشعيطات.