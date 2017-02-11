«من حق الزوجة شرعاً الحصول على أجر مقابل إرضاع طفلها»

د. آمنة نصير استاذ الشريعة وعميدة كلية الشريعة بجامعة الازهر في حوار على أحد المواقع الالكترونية، مؤكدة ان من حق المرأة المسلمة شرعا أن تأخذ اجرا مقابل ارضاع طفلها، موضحة اتفاق المفسرين والفقهاء على ان الرضاعة عملية تتحمل فيها الأم مشقة كبيرة، ما يعرضها لكثير من المتاعب الجسمانية والمعنوية أيضا، وبالتالي فقد اجمعوا على حقها بأن يعوضها زوجها عن هذه المشقة بالأجر الذي يرضيها