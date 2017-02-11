٭ بدأت السلطات القطرية والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب جولات مشتركة على ورش بناء الملاعب التي ستستضيف كأس العالم 2022 في كرة القدم، بحسب ما أعلن الطرفان الخميس.

٭يلتقي المحرق حامل اللقب مع غريمه التقليدي الرفاع في نهائي مبكر اليوم في نصف نهائي كأس البحرين.

٭استعاد العربي نغمة الانتصارات بعد توقف في المراحل الثلاث الماضية بفوزه على الغرافة 2-0 في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري القطري، وحقق الخريطيات فوزه الاول ايضا منذ 4 مراحل وكان على حساب السيلية 2-1.

٭صعد الوصل الى المركز الثاني بعد فوزه الثمين على مضيفه الشارقة 2-1 وخسارة العين المفاجئة امام ضيفه دبا الفجيرة بالنتيجة ذاتها في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاماراتي.

٭انتهت مباراة القمة بين الجزيرة وضيفه الفيصلي 1-1 في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الاردني.