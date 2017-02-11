غادر العاصمة التونسية النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» ناصر بن خليفة العطية متوجها الى جنيف لحضور اجتماع الاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيما».

وسيناقش العطية عددا من الملفات المتعلقة بتطوير رياضة الدراجات على المستوى العالمي، الى جانب عقده لعدد من الاجتماعات الخاصة برؤساء اللجان الي جانب اجتماعات مع رؤساء وممثلي اتحادات وأندية العالم.

وأشار العطية الى أن ملف رياضة السيارات التونسية ان جاز التعبير يحتاج الى المزيد من الدراسة على اعتبار أن هذه الرياضة هناك تواجه بعض الأمور الفنية التي تحتاج بالفعل الى مزيد من العمل والجهد للوصول الى حلول ترضي جميع الأطراف، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهدف بنهاية المطاف سينصب في دفع عجلة الرياضة التونسية الى الأمام وهذا ما نسعى اليه على صعيد الاتحاد الدولي للسيارات «فيا».

وبين العطية أن الإمكانات بتونس متوافرة وبصورة إيجابية ولكن تحتاج الى عمل دؤوب حتى تصل الى الهدف المطلوب.

وقال: «تونس من الدول الرائدة في مجال رياضة السيارات وكذلك على مستوى منطقة شمال افريقيا وبواقع منصبي أسعى جاهدا إلى تقارب وجهات النظر بين الأطراف وأنا شخصيا متفائل جدا في هذا الجانب».

وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب للاتحاد الدولي للدراجات المزمع انعقاده بجنيف، أكد العطية أن هناك أجندة عمل واضحة لهذا الاجتماع سيتم من خلالها مناقشة أبرز الملفات على الساحة الرياضية على المستوى العالمي وكذلك متابعة عمل اللجان الخاصة بالاتحاد.

ومن جانب آخر، سأقوم بمناقشة تلك الجوانب الفنية المرتبطة بالرياضة عبر اللجان المنبثقة من الاتحاد وسبل تطويرها، إضافة إلى متابعة ملف القوانين واللوائح الخاصة.