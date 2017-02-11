أحمد السلامي

أبدى الحكم الدولي حامل الشارة البرونزية عبدالرؤوف محمد عبدالسلام سعادته باختياره من قبل اللجنة المنظمة العليا للمشاركة في إدارة مباريات بطوله قطر توتال الدولية لرابطة محترفات لاعبات التنس التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 18 الجاري.

وقال: هي ليست المرة الأولى التي يتم اختياري فيها لإدارة بطولات قارية وإقليمية، بل هي جاءت نتيجة لمشوار حافل بالمشاركات الخارجية في دول خليجية وعربية وآسيوية ودولية.

وأضاف: بعد انتهاء مشاركتي في بطولة قطر توتال الدولية سأغادر الى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات بطولة دبي لرابطة محترفات التنس التي ستقام في دبي من ١٨ إلى ٢٥ الجاري.

واختير الحكم رؤوف عبدالسلام بناء على سيرته الذاتية المميزة ومشاركاته في البطولات الدولية المرموقة وكذلك لتميزه وتألقه في مجال التحكيم.