توج الزمالك بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح 3 - 1 اثر انتهاء الوقت الأصلي من المباراة دون أهداف وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ملعب «محمد بن زايد» في الإمارات، وسجل للأهلي أحمد حجازي بينما سجل للزمالك باسم مرسي وأسامة إبراهيم وأحمد رفعت.

واستعاد الزمالك اللقب بعد غياب 15 عاما كاملة ولأول مرة على حساب الأهلي وللمرة الثالثة في تاريخه وثأر من هزيمته في الدوري في السوبر المصري العامين الماضيين.

وجاء الشوط الأول حذرا من الفريقين وبادر الزمالك بتنظيم هجمة سريعة من جانب معروف يوسف أبعدها محمد هاني الذي رد بكرة عرضية أمسكها الحارس محمود جنش الذي تصدى لتسديدة قوية من مؤمن زكريا في الدقيقة 8 في أول محاولة أهلاوية.

ونظم الأهلي هجمة أبعدها أحمد توفيق ومرر أسامة إبراهيم كرة عرضية إلى ستانلي لم يدركها الأخير، وأرسل فتحي كرة عرضية أبعدها الدفاع وأنقذ جنش كرة عرضية.

ونال باسم مرسي إنذارا بعد مشادة مع حسين السيد ظهير أيسر الأهلي، وتصدى شريف إكرامي لتسديدة من باسم مرسي ووجه فتحي تسديدة قوية فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

بدأ الشوط الثاني بتسديدة من السعيد وأبعد سعد سمير محاولة من ستانلي ثم تسديدة من وليد سليمان مرت بجوار القائم، وأنقذ علي جبر كرة عرضية من محمد هاني ثم تسديدة من عبدالله السعيد تحولت لركنية.

وأبعد سعد سمير كرة عرضية ثم نظم الأهلي هجمة مرتدة سريعة من جانب جونيور أجاي الذي أضاع هدفا محققا بعد أن أخطأ في تسديد الكرة بعد تمريرة عرضية خطيرة من جانب صالح جمعة المنطلق ليهدر أبرز وأقرب فرصة للأهلي في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

ولتحسم المباراة بالركلات الترجيحية