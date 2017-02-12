«جنش» تميمة الحظ بالنسبة للفريق الأبيض

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعود الى القاهرة اليوم، بعثة فريق نادي الزمالك لكرة القدم، حاملة كأس السوبر المصري، التي فاز بها الفريق، بعد تغلبه على الاهلي 3-1 بضربات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما في ستاد محمد بن زايد بمدينة ابوظبي، والتي انتهت في وقتها الاصلي بالتعادل السلبي، بعد أداء متواضع من الفريقين، وتأثر الأداء بالإرهاق الواضح على اللاعبين الدوليين للفريقين، خاصة الاهلي. وقد استعدت جماهير الزمالك لاستقبال الفريق في مطار القاهرة، والانطلاق في موكب احتفالي بالكأس حتى مقر النادي، وسيكون مرتضى منصور رئيس النادي في مقدمة المستقبلين، مع باقي اعضاء مجلس الادارة، وكانت الجماهير البيضاء قد احتفلت حتى ساعة متأخرة بفوز الزمالك لكأس السوبر للمرة الثالثة، وحضرت بالآلاف الى مقر النادي ومنطقة المهندسين المحيطة به.

وكانت بعثة الاهلي، قد عادت أمس، وحرصت بعض جماهير الفريق على استقبال اللاعبين في المطار رغم خسارتهم للقب السوبر.

وأصبح حارس مرمى الزمالك محمود عبد الرحيم «جنش» تميمة الحظ بالنسبة للفريق الأبيض حيث شارك أيضا في نهائي كأس مصر 2015 وحصل معه الزمالك على اللقب.

كما حقق محمد حلمي فوزه الأول بلقاء القمة على حساب الأهلي بعد مرتين انتهت الأولى بالتعادل السلبي، فيما حقق الأحمر الفوز في اللقاء الثاني بهدفين دون رد.

ومن السوبر الى الدوري المحلي مباشرة، ودون فاصل زمني كبير، حيث يستعد الفريقان لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل، وبمباراتين كبيرتين، وذلك يوم الاربعاء المقبل، حيث يلعب الاهلي مع الاسماعيلي، والزمالك مع الانتاج الحربي، ورفضت لجنة المسابقات طلبا للمدير الفني للزمالك، بتأجيل مباراة الانتاج لاعطاء الفرصة للاعبي الزمالك، للاحتفال بكأس السوبر.

وامام هذا الرفض لطلب التأجيل، قرر محمد حلمي، مدرب الزمالك، استئناف تدريبات الفريق الجماعية، غدا الاثنين، وأدى اللاعبون، الذين لم يشاركوا في مباراة السوبر، تدريبا خفيفا تحت إشراف البرازيلي ماركو رودريجو، مدرب الأحمال أمس.