مباراة المصري مع طلائع الجيش أُجلت إلى يوم 28 الجاري

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

بدأت وزارتا السياحة والرياضة المصريتان، التحضيرات النهائية لزيارة اسطورة الكرة العالمية ليونيل ميسي نجم المنتخب الارجنتيني ونادي برشلونة، الذي سيزور القاهرة نهاية الاسبوع الجاري، ولمدة يوم واحد فقط، حيث تخطط الوزارتان لأن تكون الزيارة على أعلى مستوى وذات مردود عالمي، والتي تأتي في اطار البرنامج العالمي للحملة الطبية تحت شعار «عالم خال من فيروس سي».

وأكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أسطورة فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، زيارته إلى مصر خلال الأسبوع الجاري.

وذكر بيان إعلامي من حملة السياحة العلاجية المصرية انه سيتم عقد مؤتمر صحافي عالمي لميسي بجانب حملة ترويجية موسعة.

وأضاف بيان صادر عن ادارة الحملة ان ميسي سيعلن عن مفاجأة كبيرة للمصريين خلال زيارته إلى القاهرة.

ويشارك في الحملة العلاجية نجوم آخرون منهم البرازيلي داني ألفيس نجم يوفنتوس الإيطالي وأحمد حسام «ميدو» المدير الفني لوادي دجلة.

وسبق أن زار ميسي القاهرة مرة وحيدة مع فريق برشلونة أثناء مشاركته في احتفال النادي الأهلي بمرور 100 عام على تأسيسه عام 2007.

بعد توقف 43 يوما، بسبب مشاركة المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالغابون، تعود اليوم منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، بمباريات الجولة الـ 18 وبداية الدور الثاني من المسابقة.

حيث يستضيف طنطا فريق مصر للمقاصة، ويلعب الداخلية مع أسوان، ووادي دجلة مع بتروجيت.. وغدا يلعب المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري، وسموحة مع الشرقية، وإنبي مع النصر للتعدين، وبعد غد يلتقي الإسماعيلي مع الأهلي، والزمالك مع الانتاج الحربي.

وتأجلت مباراة المصري مع طلائع الجيش ليوم 28 فبراير، بسبب خوض الفريق البورسعيدي مباراته أمام ايفياني النيجيري أمس في الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويتقدم الأهلي بـ5 نقاط على مصر للمقاصة، صاحب المركز الثاني الذي خاض 16 مباراة، بينما لدى الزمالك 34 نقطة، في المركز الثالث من 15 مباراة.

وما بين الدورين الأول والثاني أجرت 7 فرق تغييرات في أجهزتها الفنية، فتولى التشيكي فرانز ستراكا الإسماعيلي، خلفا لأشرف خضر الذي أقيل من منصب المدير الفني، فيما تسلم حسن شحاتة بتروجيت خلفا لطلعت يوسف الذي انتقل لتدريب أهلي طرابلس الليبي.

ويخوض سموحة الدور الثاني للدوري بقيادة مؤمن سليمان الذي تولى المهمة، عقب استقالة حلمي طولان، بينما يقود عماد النحاس الشرقية بدلا من منير عقيلة الذي رحل عن تدريب الفريق.

وتولى طارق يحيى تدريب طلائع الجيش بعد إقالة أحمد سامي، فيما يقود أسامة عرابي أسوان خلفا لمحمد عامر الذي تمت إقالته.

وكان عرابي قد رحل عن تدريب النصر للتعدين خلال توقف الدوري، ويقود الفريق حاليا عبد النبي عاشور انتظارا لتعاقد التعدين مع المدرب الهولندي هيراكلس.

قرعة بطولة العالم للسلة

سحبت في «قصر محمد علي» في القاهرة قرعة كأس العالم للشباب تحت 19 سنة لكرة السلة 2017، والتي اسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع بورتوريكو وألمانيا وليتوانيا.

وتستضيف مصر نهائيات البطولة بالصالة المغطاة بستاد القاهرة في يوليو المقبل. وجاءت نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وفرنسا وبطل أميركا الوسطى الذي لم يتحدد بعد في المجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثالثة كندا واليابان وإسبانيا ومالي، وشملت الرابعة منتخبات إيران وإيطاليا والولايات المتحدة وأنغولا.

وحضر القرعة خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة المصري، ومحمود الخطيب نائب رئيس النادي الأهلي السابق، ومجدي ابوفريخة رئيس الاتحاد المصري للسلة.

وأكد الإسباني خوان انطونيو أورينجا المدير الفني لمنتخب مصر للسلة، في تصريحات صحافية عقب اجراء القرعة، أن مصر جاءت في مجموعة صعبة، مشيرا إلى أنه سيضع برنامج إعداد قويا للفريق لتجهيزه للبطولة.