القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

كشف رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عامر حسين ان مسابقة الدوري ستواجه مشكلة كبيرة إذا أصر المدير الفني لمنتخب مصر، الأرجنتيني هيكتور كوبر على إقامة معسكر لـ «الفراعنة» في مارس المقبل.

واضاف حسين أن اللجنة حددت منتصف يوليو المقبل موعدا لانتهاء الموسم الكروي في مصر حتى تكون هناك مساحة زمنية مناسبة لراحة الفرق قبل بداية الموسم الجديد وكذلك ايجاد مساحة زمنية لاستضافة بطولة الاندية العربية في القاهرة خلال بعد انتهاء مسابقة الدوري.

واشار حسين إلى انه يحاول اقناع كوبر على أن يبدأ الدوري الجديد موسم 2017 ـ 2018 قبل مباراة المنتخب مع أوغندا يوم 28 أغسطس في تصفيات مونديال روسيا 2018 قبل 10 أيام حتى يكتسب اللاعبون لياقة وحساسية المباريات.

رفض التأجيل

وبسبب ضيق الوقت، اوضح حسين اسباب رفضه لتأجيل مباراة الزمالك والانتاج الحربي والمقرر لها غدا في الجولة الـ 18 للمسابقة لعدم وجود أي فرصة أخرى لاقامة المباراة في وقت لاحق، وانه تحدث هاتفيا مع رئيس الزمالك مرتضى منصور عن أسباب التأجيل وانه تفهم هذه الأسباب.

وتقام اليوم مباراتان في الجولة الـ 18، حيث يلتقي سموحة مع الشرقية، وإنبي مع النصر للتعدين.

شيكابالا يعود للزمالك

في شأن متصل وبوساطة المدير الفني لفريق وادي دجلة أحمد حسام «ميدو» لدى رئيس الزمالك مرتضى منصور، وافق الأخير على عودة قائد الفريق محمود عبدالرازق «شيكابالا» الى تدريبات الزمالك وبعد غياب طويل عن الفريق واعتذار اللاعب عن الفترة الماضية.

وقال ميدو ان شيكابالا وعده بأنه سيكون شخصا مختلفا تماما الفترة المقبلة وسيبذل قصارى جهده مع الفريق من أجل التتويج بالبطولات.

وأشار ميدو إلى أنه دائما يراهن على شيكابالا وسبق وضمه للإسماعيلي وتألق، مؤكدا ثقته الكاملة في ظهور شيكابالا بشكل جيد في الفترة المقبلة.

مصير غالي ومتعب

وألمح نادر شوقي وكيل لاعبي الاهلي حسام غالي وعماد متعب الى احتمال رحيل النجمين الكبيرين عن الاهلي نهاية الموسم الحالي.

وقال شوقي ان غالي ومتعب غير مقتنعين بالاعتزال في الوقت الحالي وانهما يرغبان في تجديد عقدهما إلا أن الأمر متوقف على رغبة النادي والجهاز الفني واذا لم يتم التجديد سيواصل اللاعبان مشاورهما في اندية اخرى.

وأشار وكيل اللاعبين إلى أنه يمتلك عروض احتراف لشيكابالا، مؤكدا أن اللاعب أعلن أنه لن يلعب في مصر إلا للأهلي أو وادي دجلة كما أنه يمتلك عروضا خارجية وداخلية لمتعب.

المصري يخسر من أوبا

على صعيد آخر، بدأ رئيس النادي المصري سمير حلبية اتصالات مع وزير الشباب والرياضة ومسؤولي الأمن في بورسعيد لإقامة لقاءات الفريق بالبطولة على ستاد هذه المدينة بداية من مباراة إيفياني أوبا النيجيري يوم الأحد المقبل في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وخسر المصري البورسعيدي أمام مضيفه اوبا بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم في جولة الذهاب بالدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.