بيروت ـ ناجي شربل

ابتعد العهد في صدارة بطولة لبنان لكرة القدم خمس نقاط عن النجمة الوصيف مع مباراة مؤجلة، بفوزه على الراسينغ بيروت 1-0 في المباراة التي اجريت بينهما في ملعب صيدا في ختام المرحلة الـ 16، الخامسة ايابا.

وسجل الهدف اللاعب البديل احمد زريق في الدقيقة 83.

فيما حقق النجمة فوزه الرابع تواليا على شباب الساحل وصيف القاع 1-0.

وسجل الهدف أكرم مغربي برأسه في الدقيقة 62 متطاولا لكرة رفعها نادر مطر.

وبدأت المباراة خلف ابواب موصدة في وجه الجمهور تنفيذا لقرار من القوى الامنية، ثم فتحت الابواب بعد 20 دقيقة للجمهور الذي انتشر في محيط الملعب، وأغلبيته من مشجعي النجمة.

وعلى ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، تعادل الصفاء حامل اللقب ومضيفه الاجتماعي طرابلس صاحب القاع 3-3، علما ان الضيوف تقدموا 2-0 ثم تخلفوا 2-3.

وسجل الغاني كوفي بواكيه ثلاثية «هاتريك» لاصحاب الارض في الدقائق 56 و61 و64.

فيما سجل اهداف الصفاء حسين عواضة والسنغالي تالا نداي والكابتن علي السعدي من ضربة جزاء في الدقائق 39 و43 و82.

ويلتقي الصفاء بعد 8 ايام القوة الجوية العراقي حامل اللقب، في الدور الاول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لموسم 2017.

وتقدم الانصار الى المركز الثالث بفوز أول بعد خسارتين وتعادل على ضيفه التضامن صور 2-1 في بحمدون.

وسجل هدفي الفائز حسن شيعتو «شبريكو»، وللخاسر الكابتن المخضرم رضا عنتر.

ولقي السلام زغرتا خسارة أولى على ملعبه في المرداشية 1-3 امام الاخاء الاهلي عاليه التاسع، فتراجع الفريق الشمالي الى المركز الخامس.

فيما فاز النبي شيت على مضيفه طرابلس الرياضي 2-0 على الملعب عينه.