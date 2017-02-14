تصدرت الهجن العائدة لملاك اماراتيين على منافسات اليوم الثاني لبطولة الكويت الـ 17 لسباقات الهجن بفوزها بـ 18 شوطا من أصل 28 شوطا جرت أول من امس وسط مستويات لافتة من الهجن المشاركة، لاسيما الإماراتية والقطرية.

وتمكنت الهجن القطرية من احراز 9 أشواط في المنافسات والتي خصصت للهجن ذات الإعمارية المتوسطة وهي (لقيان قعدان) و(لقايا ابكار) لمسافة خمسة كيلو مترات فيما نالت السعودية شوطا واحدا.

وجاء الحصاد الإماراتي بفضل التألق اللافت للهجن التي يملكها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهي (قاصد) و(الهدة) و(عجيبة) و(هملولة) وكذلك التابعة لهجن العاصفة المملوكة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي (شقرة) و(السمح) و(شمعة) والأخيرة توجت بجائزة شوط رئيسي وهي عبارة عن كأس وجائزة سيارة لاند كروزر.

وتابعت الهجن الإماراتية تألقها بفوز الذلل (غازي) و(الحذرة) لهجن زعبيل و(سمحة) لمحمد علي المنصوري و(دبي مول) و(الفايزة) لخليفة الكتبي و(شواهين) لعلي المنصوري و(مرحب) لماجد المهيري و(شاهين) لمحمد زايد المنصوري و(راهية) لمحسن اليامي و(ليالي) لعوض العامري و(ضاري) لصغير المنصوري والأخير توج بجائزة شوط رئيسي وهي عبارة عن كأس وجائزة سيارة لاند كروزر.

ونال الملاك القطريون الفوز بمنافسات امس بعد الأداء المتميز لهجن الشيحانية التابعة لدولة قطر بعد فوز الذلل (منجز) و(معاني) و(الفايز) والذي توج بجائزة شوط رئيسي وهي عبارة عن كأس وجائزة سيارة لاند كروزر.

واحرزت قطر نتائجها الطيبة بفوز هجنها (الدرعية) لفيصل طالب و(الجذابة) للسعود الفراج و(معبي) لمبارك الحنزاب و(شاهين) لسعيد المري و(عبث) لمحمد المري في حين توج الذلول (نبا) لسالم المري بجائزة شوط رئيسي وهي عبارة عن كأس وجائزة سيارة لاند كروزر.

وجاء الحصاد السعودي الوحيد عبر الذلول (شاهين) لحمد المري رافعا رصيد السعودية لفوزين في أول يومين للبطولة.

وقال رئيس الوفد السوداني سعد العمدة بمناسبة اقامة البطولة: ان رعاية سمو الأمير للبطولة حققت لها النجاح على مدى نسخها المتتالية كما كان لها دور في تلاحم الأشقاء العرب المحبين لهذه الهواية الأصيلة بفضل التقائهم سنويا بضيافة الكويت.