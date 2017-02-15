القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يصل اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة، اللاعب الاسطورة ليونيل ميسي، نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني، وذلك في زيارة قصيرة للعاصمة المصرية، يحضر خلالها مؤتمرا صحافيا حول الجهود العالمية لمكافحة الالتهاب الكبدي الوبائي.

يذكر ان هذه هي الزيارة الثانية لميسي إلى القاهرة، وكانت الزيارة الأولى قبل 10 سنوات، مع فريق برشلونة في احتفالية الأهلي بالمئوية.

ومع زيارة ميسي، تدخل مسابقة الدوري المصري لكرة القدم، مرحلة جديدة اليوم، بمباراتين كبيرتين في سباق القطبين نحو اللقب، بعد أقل من اسبوع من فوز الزمالك على الأهلي واحرز لقب السوبر في الامارات، وذلك ضمن الجولة الـ18، حيث يلعب الأهلي مع الإسماعيلي في السادسة مساء بتوقيت الكويت، في ستاد السويس، وبعد هذه المواجهة الكبيرة، سيكون لقاء الزمالك مع الإنتاج الحربي، في التاسعة مساء في بتروسبورت.

ويتطلع الأهلي، اليوم، لمداواة جراحه بالفوز على مضيفه الإسماعيلي، ويتصدر أبناء قلعة الجزيرة، ترتيب الدوري بـ 45 نقطة، من 17 مباراة، في المقابل يحتل الدراويش، المركز العاشر، بـ 22 نقطة، من 17 مباراة أيضا.

في المقابل، يسعي الإسماعيلي بقيادة مدربه التشيكي فرانز ستراكا، لتحقيق الفوز على الأهلي، من أجل حصد أول 3 نقاط في الدور الثاني للدوري بجانب إسعاد جماهيره بالفوز على أحد الكبار بالكرة المصرية، وايضا تعويض خروج الإسماعيلي من مسابقة كأس مصر.

ودخل الدراويش، في معسكر إعداد خلال الأيام الماضية، تضمن التركيز على رفع اللياقة البدنية لجميع اللاعبين بجانب تحديد المهام الدفاعية لكل لاعب.

الزمالك المنتشي مع الإنتاج

أما الزمالك المنتشي بعد الفوز بالسوبر، فيتطلع لافتتاح منافسات الدور الثاني للدوري، بفوز على حساب ضيفه الإنتاج الحربي.

ويدخل الأبيض، المباراة محتلا المركز الثالث، برصيد 34 نقطة من 15 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان في حين يحتل الإنتاج، المركز الثالث عشر بـ 17 نقطة، جمعها من 17 مباراة.

وعاد محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الزمالك، وصانع اللعب للمشاركة في تدريبات فريقه، الأيام الماضية بعد شفائه من الإصابة بخراج في القدم.